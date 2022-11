annonse

Tjue år etter Hartz IV-reformen, som strammet inn på dagpenger til arbeidsledige, vil Tyskland gå i motsatt retning.

Mens Hartz IV stiller krav om aktiv jobbsøking og plikt til å påta seg tilbudte stillinger, ikke ulikt regelverket i Norge, blir det andre boller hvis Tysklands regjering får det som de vil. De ønsker nemlig å innføre borgerlønn.

Trafikklys-koalisjonen, som Tysklands regjering populært kalles på grunn av medlemmenes partifarger rødt (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), gult (Freie Demokraten FDP) og grønt (Die Grünen), vil at formynderske plikter, rapportering og sanksjoner skal måtte vike for tillit til og respekt for borgeren.

annonse

Selv om det strengt tatt dreier seg om innbyggerpenger eller -tilskudd, ikke full borgerlønn, møter forslaget skepsis fra opposisjonen, som har flertall i Forbundsrådet. Forbundsdagen er Tysklands parlament, men i lovgivningen deltar også Forbundsrådet, hvis delegater er utpekt av regjeringene i landets seksten delstater.

Les også: «Energiewende» i fare: For få lærlinger i Tyskland (+)

Ifølge Cicero frykter opposisjonen, det vil si Christlich Demokratische Union Deutschlands og Christlich-Soziale Union in Bayern, at Trafikk-koalisjonens forslag om innbyggerpenger er begynnelsen på universell borgerlønn.

annonse

– Innbyggerpenger er en gradvis innføring av ubetinget grunninntekt, noe som vi som union av gode grunner avvises. Incentivene for å prøve å finne arbeid reduseres mer og mer, sier CDUs generalsekretær Mario Czaja.

Motstanden skal blant annet bunne i at mottakere av innbyggerpenger først vil få en seks måneder lang tillitsperiode uten reelle konsekvenser ved pliktbrudd og at de med «urimelig» dyre eller store boliger skal kunne bo der i to år.

Saken fortsetter.

Sist, men ikke minst vil verdigrensen for betydelige eiendeler som en støttemottaker vil pålegges å selge, økes til 60.000 euro for den første personen og 30.000 euro for hver påfølgende person i et såkalt behovsfellesskap.

Nå skal Trafikklys-koalisjonen ha respondert på Unionspartienes stoppsignal ved å utarbeide det som omtales som et kompromissforslag. Blant annet skal tyske Nav-sentre få sterkere virkemidler til å slå ned på misbruk av ordningen.

annonse

– Vi reagerte raskt på kravene fra Forbundsrådet, og vil foreta en rekke endringer i Forbundsdagen som også samsvarer med delstatenes ønsker, sier føderal arbeidsminister Hubertus Heil til Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Les også: Nå blir det litt lettere å være arbeidsledig

Ifølge Cicero skyldes endringen at det politiske landskapet er mindre polarisert enn i 2005, da Hertz IV trådte i kraft under daværende forbundskansler Gerhard Schröder, som i likhet med dagens forbundskansler Olaf Scholz tilhører sosialdemokratene.

Med andre ord beveger velgerne seg mer mellom politiske partier enn de gjorde for tjue år siden, slik at Sozialdemokratische Partei Deutschland ikke lenger kan ta arbeiderklassens stemmer for gitt, men må innta en mer ydmyk holdning.

Scholz lovet velgerne mer «respekt» før forrige valg. Det handlet ikke minst om den politiske herskerens symbolske kowtow mot folket som Tysklands suveren, skriver Cicero, og mener at Scholz, motsatt av Schröder, gjør seg mindre for å virke større.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT