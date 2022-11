annonse

Den gang ei. Nå varmes det retorisk opp til en ny mulig nedstengning.



I begynnelsen av 2020 ble de ellers så anonyme byråkratene i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet nærmest rikskjendiser. Fjes som Helsedirektoratets assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstads var nesten daglig å se på fjernsyn og i nettaviser.

To år senere kom krigen til Europa, og smitteverntiltak som munnbind og enmetersregel – som da allerede var på hell – ble mindre viktige.

annonse

Men covid-19, smitten som forsårsakes av viruset Sars-CoV-19, forsvant selvsagt ikke. Siden 24. februar i år, da Russland invaderte Ukraina, har den fortsatt å spre seg – og ikke minst har den mutert til nye varianter.

Les også: Lager norsk film om bivirkninger fra vaksinen: – Jeg kan verken røre hodet eller overkroppen (+)

Nå øyner FHIs epidemiologer en mulig comeback på den nasjonale mediescenen. De har nemlig oppdaget en variant av coronaviruset som heter BF.7.

annonse

Og BF.7 står trolig klar til å avløse omicron-varianten BA.5, som har preget høsten her i Norge og Europa. BF.7 gir nå utslag på en av ti virusprøver som FHI analyserer, og den sies å ha enda større evne til å omgå immunitet fra vaksinasjon.

Hvis du er dobbelt- eller sågar trippelvaksinert, er det ingen grunn til å puste lettet ut. FHI kan nemlig ikke love at du er beskyttet mot alvorlig sykdom.

Saken fortsetter.

Ute i Europa er BF.7-varianten også på fremgang, og vi er spente på hvordan dette påvirker smittsomhet og sykehusinnleggelser til vinteren, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, til VG.

– Vi vet ikke om BF. 7-varianten gir mer alvorlig sykdom, eller på annen måte skiller seg vesentlig fra tidligere varianter, men antallet mutasjoner tyder på at den kan omgå immunitet mer effektivt enn tidligere.

annonse

Spørsmålet om dette i verste fall kan bety ny nedstengning av samfunnet, får henge i luften. Nakstad «tror» vaksinene fortsatt vil «beskytte godt» mot alvorlig sykdom, men «har ikke nok erfaring» med BF.7.

Les også: Hevder hun straffes av fastlegen og nektes helsehjelp: – Vi uvaksinerte er også mennesker (+)

Dette skyldes blant annet at de amerikanske og europeiske vaksinene er laget for et globalt publikum, mens coronaviruset har utviklet en rekke regionale varianter hvis egenskaper for eksempel varierer mellom Kina, Europa og USA.

– De fleste av oss i vesten er vaksinert med samme vaksiner, men så har vi blitt smittet med ulike varianter av viruset, og det vil kunne gi litt ulik profil på hva slags immunitet vi har og dermed vil ulike varianter klare seg bedre på ulike steder.

Det forklarer Anne Spurkland, som er professor i molekylær immunologi ved UiO Institutt for medisinske basalfag. Vaksineforsker Gunnveig Grødeland poengterer på sin side at det allerede sirkulerer mange varianter utgått fra BA.5 og at vi foreløpig ikke kan fastslå om det er BF.7 eller en annen variant som til slutt blir dominerende.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT