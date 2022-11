annonse

Har Nav gjort et feil vedtak om sykepenger, må man regne med å vente opp mot ett år på å få behandlet klagen.

– Dette er fullstendig galskap, sier en Nav-bruker til Dagsavisen.

Han har ventet i over tre år på å få avklart et krav om sykepenger. På grunn av feil ved saksbehandlingen har klageinstansen opphevet tidligere vedtak fra Nav to ganger, og nå har brukeren ventet i nesten ett år på at saken skal behandles for tredje gang.

Mannen mener noe må gjøres, som for eksempel på hvor lang tid det kan ta å få behandlet en klage. Nav oppgir at det tar 52 uker å få behandlet en klagesak om sykepenger.

– Det betyr at du må klare deg ett helt år uten noen form for inntekt om du skulle være så uheldig å få avslag på krav om sykepenger, sier brukeren.

I 2021 rettet Riksrevisjonen «alvorlig» kritikk mot Nav og Trygderetten for å bruke altfor lang på å behandle klagesaker. Riksrevisjonen skrev at saksbehandlingstidene er for lange og at de er blitt lengre over tid. Sakene blir liggende i mange måneder før de blir behandlet.

– Liggetiden er en spesielt stor utfordring i Trygderetten, hvor den var på gjennomsnittlig sju måneder. Selve saksbehandlingen kan ta normalt to-tre uker, så liggetiden her er altså rundt seks og en halv måned. Det illustrerer mye av vår kritikk, uttalte daværende riksrevisor, Per-Kristian Foss.

I dag har saksbehandlingstiden i Trygderetten blitt enda lengre. I fjor var behandlingstiden på 359 dager, en økning på over 100 dager fra året før. Den lange tidsbruken er særlig alvorlig når det gjelder helserelaterte ytelser, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Dagavisen har skrevet om advokater som jobber med trygdesaker, de har fortalt hvordan folk drives fra gård og grunn fordi de ikke får stønad mens klagesaken behandles. Om en klagesak går helt til Trygderetten, kan det ta flere år å få en endelig avklaring.

