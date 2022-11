annonse

Klimaaktivistene i Extinction Rebellion aksjonerte med et gateteater foran Deichman Bjørvika. De kledde seg ut som politikere i dress, og skulle forestille klimakonferansen COP27 i Egypt.

– I teatret tok politikerne plass omkring forhandlingsbordet, men så fort ungdommen tok blikket av dem, begynte de å tøyse med barneleker og gjorde alt annet enn å ta klimakrisen på alvor, skriver Extinction Rebellion (XR) i en pressemelding.

VårtOslo skriver at før klimakonferansen COP27 i Egypt, varslet Regjeringen kutt i utslipp av klimagasser. Men det er ikke troverdig, mener Extinction Rebellion.

Det er ikke nok for Extinction Rebellion, som også krever at Norge skrinlegger alle planer om utvinning av olje og gass på nye felt i Barentshavet.

– Equinor forbereder utbygning av Wisting-feltet, som hvis det blir bygget, vil bli verdens nordligste oljefelt som planlegges å produsere olje i minst 30 år fremover, skriver Extinction Rebellion i pressemeldingen.

Extinction Rebellion opplyser at de er sammen med over 20 organisasjoner og ungdomspartier, og at de krever at Norge under årets klimaforhandlinger må ta sitt rettmessige ansvar både nasjonalt og internasjonalt.

Blant annet gjennom en nedtrappingsplan for Norges olje- og gassindustri, samt økt klimafinansering til lav- og mellominntekstsland.

