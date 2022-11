annonse

– Jeg jobber som selger, og selv om jeg har hatt flust med muligheter for one-night stands på reise, har jeg aldri hatt sidesprang.

Det skriver en mann (45) i et brev til The Sun. Han og kona på 42 har vært gift i hele 23 år, og har to tenåringssønner sammen.

En av sønnene bor fortsatt hjemme, mens den andre har reist bort for å studere. Problemet hans et at kona også har flyttet ut.

Det skjedde da han fikk covid-19, forteller mannen. Da valgte kona å flytte inn hos sin stebror. Men nå er mannen frisk, og corona-pandemien på hell, men fortsatt har han ikke sett snurten av sin bedre halvdel.

– Hun har bedratt meg før, og nå er jeg paranoid for at kona mi kanskje holder på med de gamle triksene sine igjen, beklager mannen seg.

– Ting var allerede vanskelige da vi ble gift. Hun innrømmet å ha flørtet med en tilfeldig fyr på byen. Deretter var hun utro med en kar som kom for å fikse varmtvannsbeholderen vår – jeg fant dem midt i akten da jeg kom på kjøkkenet.

Mannen roser sin egen lojalitet til henne og barna. Og skal vi tro ham, har det ikke manglet på anledninger hvor også han kunne sluppet seg løs.

– Jeg jobber som selger, og selv om jeg har hatt flust med muligheter for one-night stands på reise, har jeg aldri hatt sidesprang. Kona min jobber deltid i en bank.

Mye skulle endre seg i fjor sommer, da mannen pådro seg covid-19. Da flyttet kona straks inn hos sin stebror. I utgangspunktet skulle hun returnere når han var blitt smittefri. Men hun kommer stadig med nye bortforklaringer på hvorfor hun uteblir.

– Jeg vil ha henne tilbake, men jeg mistenker at hun har hatt enda en flørt – med sin stebror, skriver konas bekymrede ektemann i sitt brev til The Sun.

The Suns familie- og samlivskonsulenter vet heldigvis råd. De anbefaler mannen å se på det positive i at kona, tross stadige utsettelser, har varslet sin retur.

– Hun kan rett og slett ha hatt behov for armslag. Den gode nyheten er at hun er på vei hjem igjen, lyder deres forhåpningsfulle svar.

De ber ham sette av tid til kona, lytte nøye til henne, forklare at han elsker henne og har savnet henne, be henne dele sine tanker, og si at han er bekymret for forholdet og ønsker å jobbe for at ting skal bli bedre.

– Ta ikke hverandre for gitt når hun er hjemme. Dere kan fortsatt gå på sene kveldsturer og planlegge romantiske reiser. Du må virkelig investere i ekteskapet ditt.

