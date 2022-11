annonse

Er det noen vits for Norge å ta kraftige klimagrep så lenge Kina og India forurenser så mye som de gjør?

I en ny studie i tidsskriftet Nature Communications finner forskere ut at det er mer sannsynlig at det blir aksept for klimatiltak i samfunnet om andre land også forplikter seg til tiltak, skriver Forskning.no.

60 prosent mente at CO2-avgift var akseptabelt om andre land også innførte det. Kanskje handler det om troen på at tiltakene faktisk har en virkning når flere bidrar?

– Når klimatiltak i eget land er forankret internasjonalt, er det mer sannsynlig at folk tror at disse reformene vil ha en positiv innvirkning på viktige sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraftsmål, sier Michael Bechtel i en pressemelding. Han en av forskerne bak den nye studien, og legger til:

– Å få til velfungerende, internasjonale avtaler er viktig ikke bare fra et naturfagsperspektiv. Det er også viktig for politikere som er interesserte i å sikre bredere offentlig støtte for kostbare klimatiltak i sitt eget land.

Bechtel forklarer at selv om folk generelt ikke er glad i økte kostnader, er det lettere å akseptere om andre land også ofrer mer.

Være best i klassen

Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Jørgen Wettestad, sa tidligere i år til Forskning at konkurransen om å få til mest mulig kanskje motiverer de ulike landene som avtalen omfatter.

– Om man tar inn det mest nylig avholdte klimatoppmøtet i Glasgow, så var det en del land og regioner som meldte inn mer ambisiøse målsettinger, blant dem EU. Møtet ga indikasjoner på at konkurransen om å være best i klassen kan fungere, sier han.

