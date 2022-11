annonse

Kongefamilien må ha en viss verdighet.

Det er umulig å ikke ha medfølelse med kongen og dronningen, når de nå rykker ut og forteller åpent om hvordan prinsesse Märtha Louises forhold til «sjaman» Durek har skapt forklaringsbehov for dem.

Prinsesse Märtha Louise skal slutte å representere kongehuset offentlig. Og det er ikke til å ta feil av. Kongeparet vil med dette distansere seg fra «sjamanen» og hans forskrudde idéer. De tar grep, slik jeg oppfordret til tidligere i høst.

– Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt, sir kongen, sier Hans Majestet.

Som sagt før; «Sjaman» Durek Verrets uttalelser går over alle grenser for anstendig oppførsel fra en som vil gifte seg med kongens datter.

Listen er blitt lang over useriøse utspill verdige et svært fantasifullt barn, og noen veldig forkvaklede synspunkter. Noe av det verste må være det han har sagt om at tilfeldig sex tiltrekker seg underjordiske ånder som gir avtrykk på innsiden av kvinners vagina, og at kvinner må rense vagina for å bli kvitt det, samt at han profitterte på menneskers sårbarhet og uvitenhet, ved å selge «virusmedaljonger», som skulle kurere covid-19, for 2000 kroner per stykk. Uetisk, og totalt upassende for assosiasjon med kongehuset.

Så det er riktig og viktig at kongeparet reagerer nå. Det var de rett og slett nødt til. Monarkiet er vanskelig nok å forsvare som det er (dette skriver altså en konservativ monarkist), og når ren og skjær galskap assosieres med prinsessen, den nåværende kongens datter og den kommende kongens søster, så blir det enda vanskeligere.

Kongefamilien må ha en viss verdighet. De kan ikke ha for mange meninger, de må legge bånd på seg selv – særlig om de mener noe som er så kontroversielt og underlig at folk stiller spørsmål ved om de er riktig navlet. Det har ikke prinsessen lykkes med. Hun vil for alltid assosieres med engleskoler og lignende, og det faktum at hun valgt en mann som denne «sjamanen».

Det er på sin plass at det tas grep. Kongen og dronningen er populære, og folk skjønner at de er ukomfortable med det prinsessen og «sjamanen» har drevet med og sagt.

Monarkiet vil overleve dette. Prinsesse Märtha Louises navn og rykte derimot – er for lengst ødelagt. Og det må være veldig vanskelig for kongeparet å distansere seg fra sin egen datter.

