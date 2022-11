annonse

Salah Abdeslam, det eneste gjenlevende medlemmet av terrorcellen som stod bak Bataclan-massakren i Paris i 2015, giftet seg i fengsel via telefon denne uken.

Den radikale islamske ekstremisten, som for tiden soner en livstidsdom i Frankrike i Fleury-Mérogis-fengselet, ble denne uken gift over telefon i det som blir beskrevet som et religiøst ekteskap, melder avisen Le Parisien.

Kvinnen som er involvert i det religiøse ekteskapet skal ha blitt valgt av faren til Abdeslam og har aldri møtt den dømte terroristen. Brudens identitet er ukjent, men avisen har bekreftet at en tidligere forlovet til Abdeslam, en kvinne ved navn Yasmina, ikke er den aktuelle maken.

annonse

Under sitt opphold i fengsel skal Abdeslam ha fått en rekke kvinnelige «beundrere», hovedsakelig unge muslimske kvinner som har blitt radikalisert. To skal ha gjort forsøk på å gifte seg med terroristen, men de trakk seg før et bryllup kunne finne sted, etter at media fikk vite om tilbudene.

Tidligere i år endte den ni måneder lange rettssaken for terrorangrepene i Paris i 2015 med at Abdeslam ble funnet skyldig i drap og drapsforsøk i konteksten terrorforetak. Han ble dømt til livsvarig fengsel for sin rolle i de blodige terrorangrepene som førte til at 130 mennesker mistet livet.

Etter dommen sa Abdeslam fra seg retten til å anke dommen, men advokatene hans, Olivia Ronen og Martin Vettes, utga følgende uttalelse: «Dette betyr ikke at han [Abdeslam] godtar kjennelsen og livstidsdommen uten prøveløslatelse som følger av den. Det betyr at han har slått seg til ro med den.»

annonse

Under rettssaken skapte Abdeslam overskrifter da han antydet at terrorister og andre jihadister var «ekte muslimer» og fortalte de overlevende og familiene til ofrene at selve terrorangrepet «ikke var personlig».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT