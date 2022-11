annonse

Tirsdag møtte flere titalls personer opp på utsiden av Fifas fotballmuseum i Zürich, der de krevde støtte for LHBTQ-rettigheter i forbindelse med VM i Qatar.

Flere aktivistgrupper deltok i demonstrasjonen i Sveits. Til stede var enkeltpersoner kledd ut som representanter for Fifa, Qatar og LHBTQ-miljøet.

Formålet var å oppfordre VM-lagene, spillerne og sponsorene til å stå opp for LHBTQ-saken i Qatar, uttalte All Outs kampanjesjef Justin Lessner, ifølge NTB.

Personene som «representerte» Fifa og VM-verten var bundet fast foran et mål. Dette skulle symbolisere at de stoppet LHBTQ-laget fra å score. Qatars representant var kledd som en politimann.

Mot slutten tok Fifas spiller av seg sin t-skjorte og sluttet seg til motstanderlaget for å score et mål. Etterpå kysset aktivistene hverandre for «kjærlighet og likhet».

