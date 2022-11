annonse

Frp frykter at Norge kan bli Skandinavias mest attraktive land for velferdsmigranter.

Frps innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Erlend Wiborg, er bekymret for at innstramningene i svenskenes innvandringspolitikk vil føre til økt tilstrømning til Norge.

I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), skriver han:

«Vil regjeringen foreslå innstramminger i norsk innvandrings- og integreringspolitikk for å unngå at Norge blir det mest attraktive landet i Norden for velferdsmigranter som utnytter asylsystemet?»

Wiborg henviser til at den nye svenske regjeringen har varslet en betydelig strengere innvandringspolitikk i sin plattform. Han mener at Norge på flere områder vil bli det mest attraktive landet i Skandinavia for massemigrasjon.

– Hvis sjansene for opphold og også velferdsytelsene er bedre i Norge enn for eksempel Sverige og Danmark vet vi at det vil kunne føre til økt tilstrømning av velferdsmigranter, sier han.

– Vi følger nøye med

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer at regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk følger av Hurdalsplattformen.

– Norsk migrasjonspolitikk skal være forutsigbar og ansvarlig, og det skal legges stor vekt på stabilitet og kontinuitet. Det skal også legges opp til brede forlik, svarer hun. .

Hun fastslår samtidig de «internasjonale forpliktelsene» og at «Norge skal vise solidaritet med og ta vår del av ansvaret for mennesker på flukt.»

– Det er viktig at Norge ikke mottar en uforholdsmessig større andel asylsøkere og andre migranter enn andre land vi naturlig sammenligner oss med (som. de nordiske landene), og slik sett får en lite bærekraftig innvandring, forsikrer hun.

– Norsk praksis bør derfor ikke fravike praksis i disse landene i vesentlig grad, og vi følger nøye med på eventuelle endringer, også i Sverige.

