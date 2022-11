annonse

Engelskspråklige medier forstår ikke statsministerens visjon for Italia.

Giorgia Meloni ligger an til å bli den mest høyreorienterte statsministeren siden Andre verdenskrig, i hvert fall ifølge Meloni selv. Med stolthet definerer hun seg selv og sitt parti, Fratelli d’Italia, som sterkt høyreorientert, men de politiske skillelinjene mellom høyre og venstre har blitt mer og mer utydelige. I vårt hyperpolariserte, fiendtlige ordskifte er «høyre» og «venstre» nedsettende snarere enn beskrivende begreper. Denne terminologiske uklarheten forsterkes av at kontinentaleuropeiske forestillinger om høyre og venstre skiller seg vesentlig fra de angelsaksiske.

Pseudo-dikotomien mellom høyre og venstre: Kontinental versus angelsaksisk politikk

Siden Den kalde krigen har den engelskspråklige høyresiden grovt sett vært kjennetegnet av sin tilslutning til ideologien som fremmer frie markeder og individuelle rettigheter – politikken til USAs forhenværende president Ronald Reagan og forhenværende britisk statsminister Margaret Thatcher. Deregulering, skattekutt og vekst i BNP er de tre kardinalbudene i denne religionen for uhemmet produktivitet. Sosialpolitikk, derimot, har i stor grad blitt neglisjert, og det har ført til at samfunnets sosiale og kulturelle strukturer har blitt dominert av venstresiden. Denne ideologien har fortsatt å gjennomsyre det amerikanske republikanske partiet og det britiske konservative partiet. Den dag i dag er de fortsatt hovedsakelig libertarianske; «skattemessig konservative og sosialliberale». Deres idéer stammer fra Ayn Rands og Milton Friedmans filosofier – til og med Adam Smith, deres forgjenger, trodde på en form for regulering av hensyn til fellesskapets beste. Men rettferdighetsbegreper har i stor grad forsvunnet fra dette høyreorienterte verdensbildet.

Europeisk og særlig italiensk konservatisme går i en annen retning. For å være tydelig, er Melonis skattepolitikk mer kapitalistisk enn de italienske sosialistenes og kommunistenes, men disse partiene har bortimot forsvunnet fra Italias politiske arena. Hun er en disippel ikke bare av Den italienske sosiale bevegelsen (MSI), men av Berlusconis parti, som i stor grad tilpasset seg 90-årenes trend der økonomisk vekst ble prioritert. Fraværet av en italiensk venstrepopulistisk leder (av Jeremy Corbyn eller Bernie Sanders’ slag) kan forklares med at Italia i lang tid har hatt en omfattende velferdsstat som Berlusconi – i motsetning til Thatcher eller Reagan – stort sett ikke var villig til å avvikle, og som også Meloni søker å beholde forholdsvis intakt.

Overskriftene har gjentatte ganger utbasunert Melonis «ytre høyre»- og «post-fascistiske» referanser og hennes partis urovekkende røtter, men liten oppmerksomhet er viet hennes valgprogram. Substans er mer talende enn image. Mens Meloni har vært tydelig i sin fordømmelse av fascismens og nazismens grusomheter, er hennes program fast fokusert på fremtiden heller enn fortiden. For engelskspråklige konservative som fortsatt velger Thatchers og Reagans gjenopplivede lik som ledestjerner, tilbyr Meloni en potensielt revolusjonær motgift mot en stadig mer arkaisk libertariansk filosofi som fortsetter å påvirke konservativ politikk. Hennes plattform gikk langt utover den utskjelte «hundefløytepolitikken» – bremsing av innvandringen, med en sjøblokade av Libyas kyst om nødvendig, og en utfordring av Frankrikes og Tysklands dominans i EU – den lover å gjøre bruk av statens makt for å hjelpe mødre og familier, skape en ny kunstnerisk visjon («ny renessanse»), forsvare lokale matvarers nasjonale storhet, beskytte miljøet og investere i ren energi.

Forsvar for mødre og familien

Italia har Vest-Europas laveste fødselsrate – en døende befolkning er neppe en oppskrift for et samfunn som kan blomstre i fremtiden, særlig om det allerede er nedsyltet i gjeld. Det er således ingen overraskelse at første kapittel i Fratelli d’Italias program redegjør i detalj for en pronatalistisk politikk. Det innbefatter å støtte familier med 300 euro i måneden det første året etter at barnet deres er født, og deretter 260 euro frem til barnet er 18. Programmet innebærer også en reduksjon i skattene på uunnværlige varer for spebarn, fra bleier til tåteflasker og kunstig melk.

Forslagene innbefatter støtte til arbeidende mødre ved å gi bedrifter incentiver til å ansette nye mødre og tilby et visst antall timer de kan arbeide hjemme, og ved å garantere gratis barnehager slik at arbeidende mødre kan kombinere sine forpliktelser overfor familien med en karriere. Mer økonomisk hjelp er også planlagt for familier med funksjonshemmede barn. I abortspørsmålet utviser Meloni en takt som er fraværende fra den amerikanske fiaskoen. Hun foreslår ingen endringer i Italias 12-ukers abortlov. Hennes pronatalisme kommer til uttrykk i et foreslått fond for å gi økonomisk støtte til alenemødre som ønsker å fullføre svangerskapet. Endelig forplikter hun seg til å sørge for økonomisk hjelp og støtte til nyskilte par, for å hjelpe nyskilte familier med å få endene til å møtes og ta seg av sine barn. De sistnevnte punktene viser at Melonis katolske tro er mer kulturell enn integralistisk; hun vil forene katolisismen med moderne kulturelle normer.

En pronatalistisk, familievennlig politikk forutsetter nødvendigvis en større og mer inngripende stat enn engelskspråklige konservative legger opp til. Melonis forslag viser at hun ikke er redd for å bruke Italias velferdsapparat til å implementere en natalistisk politikk som er nødvendig for at landet hennes skal utvikle seg.

Ny renessanse

I dagens verden har praktisk økonomi med et produktivistisk etos i stor grad neglisjert verdien av kunst – moderne samtidskunst produseres økonomisk med minimale kostnader i tid, penger og ferdigheter. Meloni vil gjenopplive kunsten som et uttrykk for nasjonal kultur og identitet.

Hun er klar over at dette innebærer beskyttelse av Italias enorme kunstneriske, kulturelle og arkitektoniske arv – den største verdensarven på UNESCOs liste – og partiet hennes forplikter seg til å feire de store italienske kunstnernes historie, i skoler og landet forøvrig. Men på dette området er også Meloni karakteristisk fremadskuende og ambisiøs: «Å gi støtte og beskyttelse til Italias kultur, dets kunstnere og skaperne av vår fantasi, betyr å slynge Italias nye renessanse ut i fremtiden.» Hun har en visjon om en ny italiensk fantasi, en beskjeftigelse med kultur som går utover gallerier og museer, de store torgene, palassene og turistattraksjonene i de store byene. Hun ser også for seg et kunsterisk økosystem som gjenfødes gjennom aktiv deltagelse og engasjering i festivaler og regionale begivenheter; en verdsettelse av og hengivenhet til skjønnhet der den finnes i hennes land. Og, gitt hennes arbeiderklassebakgrunn, innbefatter dette å gjenskape kunstnerisk skjønnhet i forsømte utkantstrøk og småbyer, inklusivt gjennom gatekunst.

Disse forslagene er delvis en reaksjon på de pågående omveltningene i Vesten, som hun mener «truer vår identitets symboler». Fratelli d’Italias løsning begrenser seg ikke til å utslette trusselen, men også til å styrke disse symbolene med fornyet mening gjennom offentlig beskjeftigelse med kunst som et uttrykk for kultur. Det er vanskelig å finne høyreorienterte politikere i USA og Storbritannia som legger like stor vekt på kunstnerisk utfoldelse; deres filosofier stammer fra den industrielle revolusjons økonomier, som i stor grad har fornektet skjønnheten i førmoderne kunst.

Ny-agrar nasjonalisme

«Landbruk er en av vår nasjons bærebjelker. Vi må beskytte og utvikle dets potensial, i den riktige likevekten mellom menneske og natur.» Denne noe vage intensjonserklæringen om å introdusere temaet, innebærer flere konkrete betoninger som er ment å beskytte både landbruksprodusenter og forbrukere fra globaliseringens tiltagende press. Heller enn å omfavne storimport av en mengde ulike utenlandske produkter med uklar etikk og miljømessige konsekvenser, er hensikten med Melonis program å reversere denne trenden ved å fokusere på å bevare og løfte opp Italias unike landbruks- og matprodukter. I jakten på dette målet snakker Meloni om å endre dietter for å promotere sunne vaner, ved å «promotere middelhavsdietten og landbruksmat mot syntetisk mat».

Den rådende logikken på amerikansk og britisk høyreside er at en overflod av valg er nødvendig både for at markedene skal være effektive, og for at individer skal kunne velge det beste for seg selv – «jeg gjør som jeg vil»-filosofien. Dessuten at den optimale måten å få markeder til å regulere seg selv på, er å gi forbrukerne valg. Melonis standpunkt representerer motstand mot markedets overherredømme og ren konsumerisme, en motstand hun mener er et nødvendig korrektiv i en verden der lokale produsenter skvises og forbrukere bombarderes med tonnevis av helseskadelige produkter. Fratelli d’Italia opponerer ytterligere mot dette globaliserte verdensbildet ved å ta sikte på å slåss mot «fenomener som skaper urettferdig konkurranse og straffer vårt varemerke innen landbruksmat». Disse standpunktene – proteksjonistiske i karakter og inngripende i omfang – står i sterk kontrast til trenden med global kapitalistisk frihandel som engelskspråklige konservative har adoptert.

Beskyttelse av miljøet

Melonis prioriteringer uttrykkes presist når hun fastslår at «enten tar vi vare på miljøet, eller så blir alt annet meningsløst». Denne formuleringen, der politiske mål forfølges innenfor rammene av et økologisk imperativ, er en komplett reversering av det britiske og amerikanske høyreorienterte skjemaet, der «miljøet» bare er ett av mange politiske alternativer som underlegges økonomiske hensyn, eller deres automatiske fiendtlighet til venstresidens insistering på trusselen fra klimaendringer. Fratelli d’Italia erklærer at de erkjenner den eksistensielle trusselen «klimaendringer, forurensing og ødeleggelse av biologisk mangfold» utgjør. Meloni forplikter seg til å rense elver og innsjøer for forurensning, plante nye trær og skape grønne området i byer, samt styrke bærekraftig offentlig transport som erstatning for biler. Viktigere tar hun til orde for å innføre toll på produkter utenfra EU som ikke følger europeiske miljøstandarder. Partiet hennes tror også på en gradvis erstatning av ikke-nedbrytbare stoffer med nedbrytbare – som sannsynligvis vil kreve en eller annen form for inngripen i markedet – og en politikk for «resirkulering og gjenbruk» ved å senke kostnadene for husholdninger som resirkulerer effektivt.

Beskyttelse av miljøet har nesten utelukkende vært forbundet med venstresiden, takket være høyresidens insistering på å bevare frie markeder uten hensyn til negative miljømessige eksternaliteter. Både i Storbritannia og USA er høyreorienterte lovgivere betydelig mindre tilbøyelige til å stemme for klimaregulerende lovforslag enn de fra andre partier. Avslørende nok har de også investert mye mer i selskaper som driver med fossil energi. Med dette bakteppet er det nærmest umulig for den engelskspråklige høyresiden å vise troverdig omtanke for miljøet.

Investering i ren energi

Gitt den forestående energikrisen og interessene hennes koalisjonspartnere – Salvini og Berlusconi – representerer, må Meloni utkjempe og vinne en kamp på to fronter. Hun må overbevise en allmennhet som blir stadig mer bekymret for stigende energipriser og tilsvarende skeptisk til å opprettholde sanksjonene mot Russland. Hun må også opprettholde en koalisjon som ser ut til å kunne sprekke på grunn av denne saken. Salvinis parti er avhengig av støtte fra det industrielle Nord-Italia, mens Berlusconis parti avhenger av støtte fra det borgerlige etablissementet. Begge fraksjonenes økonomiske skjebne er avhengig av billig og forutsigbar energitilførsel.

For å overvinne denne hindringen, foreslår Meloni at staten griper inn for å begrense finansiell spekulasjon på råvarer – en sterk kontrast til den britiske konservative statsministeren Liz Truss, som gav etter for finansspekulanter ved å oppheve en grense på bankmenns bonuser. Fratelli d’Italia forplikter seg også til å investere i vitenskapelig og teknologisk forskning for å skape uavhengig tilførsel av ren, bærekraftig energi, inklusiv kjernekraft, i Europa. Interessant nok kommer disse investeringene i fremtiden med tilsvarende krav til den italienske befolkning: Et annet punkt i Melonis program gjelder «dydig adferd» fra den forbrukende offentlighet, som er ment å innprente et økologisk etos og generere besparelser på energi.

_

Så hvor plasserer Melonis forpliktelser henne på høyre/venstre-dikotomien? For mange i den engelskspråklige verden, representerer idéene hennes enten venstrevridd autoritarisme eller fascistisk illiberalisme, noe som illustrerer forvirringen og meningsløsheten i vår todelte diskurs. Denne diskursen avhenger av enkle skillelinjer: Medfølende «big government» er for venstrefolks myke hjerter; høyrefolk bryr seg bare om bunnlinjen. Høyresiden er marionetter for det petro-industrielle kompleks; miljøvern er venstresidens domene. Proteksjonistiske venstrefolk kontra tilhengere av fritt marked. Melonis politiske plattform utfordrer denne tilsynelatende dikotomien og kaster lys over dens idéfattigdom.

Meloni står imidlertid opp mot mektige eliter og har allerede vist at hun ikke er immun mot geopolitikkens og opinionens tidevann: hennes EU-skepsis har allerede avtatt, og hennes utenrikspolitikk har forskjøvet seg i USAs og NATOs retning. Andre ledere har foreslått radikale reformer tidligere og mislyktes med å levere. Kanskje vil også hun tilpasse seg de enkle kategoriene vestlig politisk diskurs påtvinger offentlige skikkelser – særlig med tanke på hvordan den engelskspråklige verden fortsatt har herredømmet over ideologier fra den andre siden av havet. Men Meloni vil kanskje klare å samle sin høyreorienterte koalisjon og iverksette sin blanding av nasjonalisme, statlig inngripen og kulturell fornyelse i sitt forsøk på å forvandle «de perfekte forbrukerne i finansspekulanters vold», som hun sier det, til felleseiere i et dydigere, mer uavhengig og unikt italiensk fellesskap. Meloni kommer ikke til å mislykkes av mangel på ambisjon. Som hun sa, er dette bare begynnelsen – nå er tiden inne for å vise lederskap.



Opprinnelig publisert på Alessandra Bocchis substack 3. oktober 2022. Oversatt fra engelsk med forfatterens tillatelse av Erik Lancelot.

