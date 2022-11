annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover at Norge skal oppfylle sine klimaløfter og blant annet doble klimafinansieringen til fattigere land innen fire år.

– Vi vil iverksette en rettferdig klimapolitikk ved å øke karbonavgiften vår til 200 euro per tonn innen 2030. Vi vil kutte utslippene og skape arbeidsplasser. Vi vil tilpasse politikken vår og målsettingene våre ved å gjøre en årlig klimahandlingsplan til en del av statsbudsjettet, sa Støre da han tirsdag talte under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, ifølge NTB.

Den norske regjeringen besluttet nylig å skjerpe utslippskuttene, slik at målet nå er et kutt på minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Dette til tross for rapporter om at man ikke kommer til å klare de tidligere målene.

annonse

Vil tredoble støtte

I tirsdagens tale understreket Støre at Norge også er rede til å tredoble klimastøtten til fattigere land.

Han tok også til orde for at klimaendringer og tap av naturmangfold må håndteres sammen og nevnte blant annet Norges innsats for å hindre avskoging i verdens regnskoger.

Skepsis

Seniorrådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp vedgår overfor NTB at det er bra at Støre tar opp skjerping av klimamålene. Han mener likevel at innsatsen også må skrus betydelig til i Norge.

annonse

– Norge kan ikke vise til de store utslippskuttene på hjemmebane, sier han.

Norge gjør også for lite for å bidra til klimafinansiering i u-land.

– Norge ligger langt bak det vi nivået vi må ligge på, for at vi skal ta vårt rettferdige ansvar. Her har Støre en viktig jobb å gjøre når han nå skal hjem til budsjettforhandlinger med SV, sier Grindheim.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen raser på sin side mot Støre.

– Hvordan bidrar Støres regjering til å holde 1,5 gradersmålet i live hvis de vil lete etter mer olje og åpne nye oljefelt, som ifølge FN og IEA ikke er i tråd med 1,5 gradersmålet? Støre gjentok gamle løfter om klimafinansiering, som ikke er fulgt opp i forslag til statsbudsjettet. Løftene om klimafinansiering må følges opp med en årlig opptrappingsplan. Norge er heller ikke i rute med å nå sine klimamål, og det trengs nye, kraftige tiltak for en rettferdig omstilling, sier Gulowsen.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT