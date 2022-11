annonse

Med valgkaoset i 2020 friskt i minnet er amerikanere vare for uregelmessigheter i dagens mellomvalg i USA.

Nå meldes det at tellemaskiner i Maricopa County i delstaten Arizona har trøbbel. CNN skriver at maskinene avviser gyldige stemmesedler og at dette skal gjelde en femtedel av Maricopa Countys 223 valglokaler.

– Ingen mister stemmeretten. Ingenting ved dette tyder på valgfusk eller lignende. Dette er et rent teknisk problem, sier Bill Gates, som for ordens skyld er en lokal valgfunksjonær, ikke data- og vaksineguruen av samme navn.

Tjenestemenn fra Maricopa County sier situasjonen skyldes at «passord ble tastet inn for mange ganger» og aktiverte «innebygde sikkerhetsmekanismer».

Det er imidlertid ikke de tekniske problemene med tellemaskinene som opptar CNN mest, som heller ikke formidler noen forklaring på hvordan denne omfattende svikten har kunnet oppstå. Derimot fokuserer CNN på sosiale medier.

– Det har ikke hindret saken fra å spre seg i sosiale medier. Donald Trump Jr., sønn av den tidligere presidenten, har delt innlegg som antyder at dette kan være et tegn på at valget i Arizona blir stjålet, skriver NTB i sin egen nyhetssak.

Bill Gates forteller at de avviste stemmesedlene nå legges i en sikker urne. Deretter vil representanter fra Demokratene og Republikanerne være til stede når sedlene fraktes til fylkesvalgstyret for opptelling etter at valglokalene stenger.

