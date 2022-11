annonse

20. november sparkes fotball-VM i Qatar i gang. Allerede nå varmes det opp med politiske stridsspørsmål, herunder lokalbefolkningens syn på homofili.

– Det viktigste er at alle vil godta at de kommer hit. Men de må godta våre regler, sier Khalid Salman, 2022 FIFA World Cup-ambassadør for turnerne.

Salman intervjues av Jochen Breyer, fra Tysklands nest største allmennkringkaster ZDF, i forbindelse med dokumentaren «Geheimsache Katar», som løst kan oversettes til Qatar unntatt offentlighet eller Qatar hemmelighetsstemplet.

Breyer sporer straks samtalen inn på temaet homofili. Og intervjuobjektet skuffer ikke. Salman slår fast at «homofili er haram».

– Mener du det er haram å være homse, spør Breyer. – Ja, det er haram. Jeg er ingen streng muslim, men hvorfor er det haram? Det er en åndelig skade, bekrefter Salman, før en pressetalsmann for VM-organiseringskomiteen avbryter intervjuet.

Slik er Salman sitert av Focus.de, mens Der Spiegel tilbyr en litt annen versjon. Her er det Salman selv som bringer LHBT-tematikken på banen.

– Under VM kommer det mange ting hit til landet. La oss ta homser som eksempel. (…) Det viktigste er likevel: Alle vil godta at de kommer hit. Men de må følge våre regler. (…) Jeg har fremfor alt vansker med at barn ser homser. Da vil de kunne lære noe som ikke er bra. I mine øyne er det haram og forbudt å være homse.

Intervjuet foregikk på engelsk, og Salman kalte da homofili «damage of the mind», noe som ZDF har oversatt til «geistiger Schaden», åndelig skade. Sex mellom menn er forbudt i Qatar, og kan straffes med bot eller inntil sju års fengsel.

Salman er ingen hvem som helst, men en regional fotball-legende som hadde sin storhetstid som midtbanespiller i åtti- og nittiårene. Etter tiden på landslaget er Salman mest kjent som kommentator hos ulike medier i Gulfstatene.

Som VM-ambassadør skal Salman, ifølge den offisielle beskrivelsen, «utnytte fotballens makt til å skape positiv sosial endring i Qatar» og «omfavne muligheten til å føre øst og vest sammen ved å vise frrem Qatars og den arabiske verdens skjønnhet, vårt folks varme, hvor rik vår kulturarv er og vår overflod av gjestfrihet».

«Geheimsache Katar» skal etter planen sendes i kveld klokken 20:15 tysk tid. Men debatten er allerede i gang om Salmans uttalelser samt fotball, politikk og homofili.

Etter press fra det internasjonale fotballforbundet Fifa og vestlig publikum skal Qatars myndigheter ha foreslått midlertidige tillempninger i landets lovhåndhevelse, for eksempel ved å tillate LHBT-flagg og tilby egne, anbefalte hoteller for likekjønnede par. Men signalene spriker, og det er først fra 20. november man vil få fasiten.

I går gikk Qatars utenriksminister ut i avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung og hevdet at Europas kritikk av landet er «svært arrogant og svært rasistisk». Ministeren, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viser til at Qatar skal ha gjennomført flere reformer, hvorav flere angivelig vil beholdes etter at verdensmesterskapet er overstått.

