SV-leder Audun Lysbakken har annonsert at han ikke tar gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars neste år.

– Det er tid for meg å prioritere annerledes, sa SV-leder Audun Lysbakken, da han snakket med pressen om at han gir seg som leder for partiet, ifølge NTB.

Lysbakken peker på behovet for familieliv som årsak til at han nå velger å prioritere annerledes. Han har en datter på ett år, og to barn under tenårene.

– Jeg har et ønske om at familien skal få en litt annen hverdag en det partileder-hverdagen er, mens de to er barn og mens den minste er liten. Vi vet at vi har noen fine, men hektiske år foran oss, sier Lysbakken, skriver NTB.

– Det er derfor tiden er inne nå, og det må skje nå. Datteren min blir aldri ett år igjen, og det er det riktige tidspunktet for oss.

Lysbakken ha vært partileder i elleve år, når SV kommer sammen for landsmøte i mars neste år.

– Det er en vemodig beslutning, sier SV-lederen.

Hylles av politisk motstander

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg hyller SV-lederen i et innlegg på Facebook, i forbindelse med sistnevntes kunngjøring.

Wiborg omtaler Lysbakken som «en av Stortingets hyggeliste politikere».

– Jeg hadde gleden av å samarbeide tett med han da Frp, SV og Pensjonistforbundet inngikk en uvanlig pensjonsallianse for noen år siden. Vi klarte til slutt å presse de andre partiene sånn at underreguleringen av pensjonene ble avskaffet, skriver Wiborg.

– Samarbeidet vi hadde da viste meg at Audun er en pragmatisk idealist som ikke er redd for å jobbe utradisjonelt hvis det kan gavne velgerne, konkluderer Frp-profilen.

