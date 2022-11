annonse

Oberstløytnant tror Ukraina vil bruke god tid på å ta over Kherson-regionen etter russernes melding om tilbaketrekning fra regionen.

Etter dagens kunngjøring om at Russland trekker seg ut av Kherson by til østsiden av elven Dnieper, er den norske obersten Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets stabsskole usikker på hva som ville skje med i territoriet fremover.

– Russerne har gitt inntrykk av at de evakuerer, samtidig sier ukrainerne at det kan være villedende kommunikasjon fra russisk side. Jeg tror ukrainerne vil ta seg sakte gjennom de flate landbruksområdene rundt Kherson og jobbe seg mot byen, sier Karlsen i et intervju med Nettavisen.

Karlsen mener at vestlig donerte våpen, som HIMARS og MLRS, vil være viktige i denne kampen. De har en rekkevidde på inntil åtte mil, og kan ta ut ammunisjonslagre og kommandoplasser.

– I tillegg kan de ta ut bruer og ferger, hvis ukrainerne klarer å finne ut hvor de er. Jeg tror Ukraina vil vente med å ta byen til de er helt nødt. Det er mye lettere å forsvare en by, og i en eventuell kamp om Kherson vil Ukraina ta store tap og totalt ødelegge byen. Det tror jeg ikke Ukraina er interessert i, sier han.

Karlsen mener sjansen er større for at Ukraina vil håpe at vinteren vil hjelpe dem og ytterligere svekke russerne som fortsatt holder til på nord/vest-siden av elva Dnipro.

