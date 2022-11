annonse

Dr. Sumantra Maitra fra tankesmien Center for the National Interest intervjuer Ungarns justisminister Judit Varga.

Sumantra Maitra: – Er Ungarn en outsider i EU i Ukraina-spørsmålet? Hva er Ungarns posisjon og er Europa splittet i dette spørsmålet?

Judit Varga: – Så langt har bare Østerrike og Ungarn hevet stemmen for en umiddelbar våpenhvile og fredsforhandlinger, ingen andre stater har nevnt det på den måten.

– Ungarn er et direkte naboland til Ukraina, det finnes flere spørsmål som berører oss direkte. Karpato-ungarere blir innkalt til krigen.

– Vi fordømte Russlands aggresjon, det er ingen tvil om hvem som startet krigen. Men vi mener at all innsats må være rettet not deeskalering. Vi ønsker helhjertet å hjelpe flyktningene, vi reduserer byråkratiet for asylsøknader. Så langt har over en million flyktet fra Ukraina til Ungarn, vi gav dem maksimalt med humanitær hjelp. Men vi mener at denne konflikten bør gå mot deeskalering fordi vi fra en lokal konflikt nå har fått et globalt problem, energikrise, og krigstidsinflasjon.

– Problemet ble overdrevet av usofistikerte sanksjoner fra EU, som faktisk skader Europa mer enn Russland. Vi kan se at de selger mindre fossilt drivstoff til Europa, men fordi prisen gikk opp, tjener de mer på det. Det ble ikke gjort noen beregninger i forkant av hvilken innvirkning sanksjonene ville ha. Så fra et ungarsk perspektiv er konflikten noen ganger annerledes enn fra et mainstream europeisk perspektiv.

– Det finnes et «meningshegemoni» i mediene. Vi har ikke en kompromitterende situasjon hjemme. Men vi kan si at mange stater og høyreorienterte politiske partier har skjøre koalisjoner hjemme i motsetning til oss, siden vi har to tredjedels flertall i parlamentet. Men de har ikke det, og andre høyreorienterte koalisjoner i Europa kan ikke unne seg luksusen å si høyt og tydelig hva de mener, selv om vi alle vet hva våre naboers interesser er, og å fortsette krigen er ikke det. Da vi kjempet for unntaket, for eksempel, tjente også andre på det, for dette handler om geografi, vitenskap og infrastruktur, ikke politikk.

SM: Er forhandlinger eneste utvei?

JV: Uten et sterkt USA blir det ikke fred, det er bare Russland og USA som kan utarbeide en løsning på lang sikt. Demokratenes [Congressional Progressive Caucus] brev virket ikke, og det var forventet at de ikke ville være for fred. Hvis vi hadde hatt Trump og Merkel ville det ikke blitt krig, eller det ville ha blitt en lokal konflikt.

Vi er et lite land, så det er alvorlig for oss, og vi er den mest høylytte stemmen for fred, fordi vi forstår virkeligheten. Vi er realister. Vi forstår konsekvensene av denne krigen for europeiske husholdninger. Svakhet og taushet er et problem, og nå har vi en tredobbel energikrise, industri legges ned, og vi ser ingen ende så langt, neste vinter blir problemet. Ungarske lagre er 50 prosent for årlig forbruk, det er veldig bra. Vi trenger energisuverenitet. Vårt ansvar er å forberede oss på en langvarig krise, men jo fortere den tar slutt, jo bedre.

SM: Er forespeilingen om Ukraina i EU og NATO gjennomførbar?

JV: Ungarn var ett av de første medlemslandene som støttet Ukrainas kandidatur til medlemskap i EU.

SM: Storbritannia har vært ekstremt aktive i denne konflikten. De har nå en ny statsminister, Rishi Sunak. Vil det forandre noe?

JV: Jeg håper deres nye statsminister kan løse Storbritannias hjemlige utfordringer, men ideelt sett burde ikke noe land være interessert i en eskalering i de østlige deler av Europa fordi det påvirker oss mer. Jo lengre krigen varer, jo større vil risikoen og skaden bli.

SM: I Vesten er du kjent som en «kulturkriger». Hvor treffende er denne beskrivelsen, og hva er utfordringene?



JV: Det er den største utfordringen, ikke bare når det er krig, men også i fredstid. Det er interessant at på min reise i USA, der jeg snakket med konservative politikere og tankesmier, trekker alle denne konklusjonen om kulturkrig. Det er interessant at vi står overfor det samme problemet, selv når mange mil skiller oss. Dette er hovedsaken.

Hovedproblemet er at de gjemmer seg bak forestillingen om sivilsamfunnet, men like fullt driver de politikk; veldig, veldig hard politikk. Jeg har alltid sagt at vi må tydeliggjøre dette skillet offentlig. Disse NGOene som har en politisk misjon og kjemper politisk, de burde bare stille til valg, etablere et parti med tydelige regler for gjennomsiktighet (transparency) og finansiering.

Mange NGOer finansieres av store organisasjoner og fra utlandet. Dette er ikke demokratisk; det er politisk innflytelse fra NGOer og visse interessegrupper. Vi prøver å bekjempe dem med regler for gjennomsiktighet, men ikke overraskende møtte vi motstand fra EU, og vi tapte i retten. Vi ville at de skulle vise hvor de får pengene sine fra, men EUs institusjoner ville ikke ha en slik gjennomsiktighet.

SM: Kan EU dømme seg selv i EUs domstoler mot nasjonalstater, og er EU motstander av Nemo judex in causa sua? Hvor stor er sjansen for at Ungarn eller andre land vinner rettssaker mot EU?

JV: Jeg er glad for at du definerer problemet på en så intelligent måte. Noen kompetanseområder har ikke vært under EUs jurisdiksjon, og de ønsker å definere disse politikkområdene, som hva er ekteskap, foreldres rettigheter, hvordan beskytte barn, hvordan man skal tenke om migrasjon. Vi har bare vært medlem siden 2004 – ikke tyve år ennå – men vi ser denne stadig økende trenden der unionen ikke fungerer i henhold til de etablerte traktatreglene, men alltid ønsker å være mer enn det juridiske rammeverket.

EU tolker det europeiske rammeverket på en veldig liberal og progressiv måte, og når de utfordres av medlemsland, ender de opp i ECJ [EU-domstolen], og ECJ dømmer i deres favør. Der politiske tolkninger alltid handler om en stadig tettere og dypere union og de godkjenner lovgivningen, som strider imot traktatene og krenker medlemslandenes suverenitet.

SM: Men EUs lov er overnasjonal.

JV: Europeisk lov er ikke overnasjonal, men den har forrang, kan vi si. Ingenting er overnasjonalt i EU – det er ikke en føderasjon ennå, og jeg håper det aldri blir det. Vi kan ha felles beslutninger på visse områder hvor europeisk lov er gjeldende. I familiepolitikk, for eksempel, skal europeisk lov aldri eksistere eller bli gjeldende, så forrangen gjelder innenfor områder der vi har felles kompetanse, som industripolitikk, ettersom dette kan forsvares som et område der EU kan ha jurisdiksjon.

SM: Tenk deg et hypotetisk scenario, der EU-land tillater selvidentifisering i forhold til kjønn, som da er i konflikt med andre nasjonale lover, og spørsmålet ender opp i EUs menneskerettighetsdomstol. Hva blir utfallet? Er nasjonalstaten i stand til å vinne noen rettssak i et slikt scenario? Er dette en utfordring mot hele idéen om demokrati og nasjonal suverenitet?

JV: Jeg mener at krigen er den største utfordringen – alle tenker på den, men bortsett fra det, i fredstid, ja, er dette den største utfordringen fordi det er politisk skadelig for Europas kultur. Vi mener at Europa er det beste sted på jord fordi det alltid har vært så mangfoldig, og vi hadde friheten til å velge. Men mangfold er essensielt, i det konstitusjonelle bakteppet og juridiske systemer. Vi burde også ha en helhet som respekterer mangfold. Men med juridiske og økonomiske verktøy, mot de som ikke følger linjen hva gjelder kjønn, migrasjon etc. Vi vender oss mot et multinasjonalt selskap som styres av NGOer; dette burde ikke være i kontinentets interesse.

Det er derfor Brexit var en katastrofe og de var våre storebrødre, men det er ikke et alternativ for oss å melde oss ut som Storbritannia gjorde. Vi hører hjemme i Europa og Europa burde fornyes. Vi har flere forslag i så måte, hvordan fornye suverenitet og promotere mellomstatlig dialog og operasjoner. Storbritannia meldte seg ut og balansen er nå fullstendig usymmetrisk. De sentraliserende kreftene er nå rådende med sine synspunkter. Men for land i sentrum av Europa må vi ha garantier slik at vår suverenitet også respekteres. Trenden med å gjøre slutt på at beslutninger må være enstemmige, vil gjøre slutt på vår suverenitet i Europa. Hvis rettssikkerhet eksisterer i Europa, kan de ikke endre reglene om enstemmighet til flertall, uten enstemmig støtte.

JV: Du virker optimistisk om det. Er det den realistiske posisjonen?

SM: Jeg er ikke optimistisk. Den realistiske posisjonen er at de ikke kommer til å våge å gjøre det – gjøre slutt på enstemmigheten fordi du må endre traktaten.

JV: Men blir det ikke betydelig press?

SM: De kamuflerer sine lovforslag. Det er sånn de i praksis kan gå utenom traktatens bestemmelser, men fremveksten av suvernistiske bevegelser i Europa er optimistiske på grunn av Italia og Sverige, på grunn av det spanske høyre. Ungarn, Polen, Bulgaria – vi glemmer ofte Bulgaria. Så situasjonen er ikke håpløs; tvert imot, dette handler ikke om lovlighet, men om politikk.

SM: Jeg tipper at du ikke er tilhenger av strategisk autonomi i fransk stil?

JV: Vel, det kommer an på hva de egentlig mener med dette konseptet. Hvis de mener at vi trenger et sterkt landbruk og energiuavhengighet, industriell styrke, da er det en god ting.

SM: Men EU som militær blokk?

JV: Vi har alltid sagt at vi trenger et smart Europa. Vi trenger ikke mer Europa eller en stadig tettere union. La oss legge mye penger i Afrika og Midtøsten, støtte lokalsamfunn, for å styrke dem, ikke få dem til å flytte til Europa. Ekstern migrasjon burde ha en dimensjon av felles europeisk handling.

Vi burde la ideologiske konflikter fare fordi de får kløften mellom medlemslandene til å bli dypere.

SM: Jeg fornemmer nesten en lengsel etter Angela Merkel.

JV: Ikke lengsel. Men hvem er jeg til å dømme henne? Jeg respekterer en dame som henne. Men hun forvandlet Den kristendemokratiske union til et liberalt parti, og så begynte de å konkurrere med de ekte liberalerne. De burde ha vært mye mer rett frem på prinsipper.

SM: Føler du at det er en ubalanse i mediedekningen når det gjelder konservative kvinnelige ledere som deg selv og liberale politikere som Sanna Marin eller Kaja Kallas eller Jacinda Ardern?

JV: Vi konservative er ydmyke – vi trenger ikke være ekstreme på internett for å være ok, vi snakker med våre folk og arbeider og så går vi hjem, lager mat, kysser barna våre og leser en bok om kvelden. Vi trenger ikke promotere eller overdrive oss selv. Dette er konservatismens karakter og natur. Å verne om fortiden og modernisere organisk. Dette er vanskelig for meg, men vi konservative, vi må ta av hanskene og være tilstede på kampplassen. Mitt mål er å vise til og med de som ikke liker meg at til syvende og sist får de det bedre med oss.

SM: Hvor ser du deg selv i den kommende politiske fremtiden?

JV: Så lenge barna mine er små, er arbeid et unntak og familie er hovedregelen. Mitt fokus de neste fem eller seks år er å være en god mor for mine små barn. Det er en engangsmulighet. Livet er langt, og jeg kan være politiker og advokat senere. Jeg tjener mitt land og det er en stor ære. Jeg kom tilbake fra Brussel fordi jeg ville plukke fra hverandre det negative mantraet mot landet mitt. Jeg ville bare forklare mitt lands rasjonale i forskjellige hovedsteder, og en ting førte til det neste.

SM: Hva vil du si til anglo-amerikanske konservative?

JV: Jeg krysser fingrene for dem for den 8. november. Vi trenger dere. Hvert steg fremover for den konservative bevegelsen globalt resonnerer også i Europa. Det svekker våre motstandere. Vi stoler på dere.

Sumantra Maitra er stipendiat innen nasjonal sikkerhet ved Center for the National Interest og er valgt inn som early career historiker ved The Royal Historical Society.

Denne teksten ble først publisert i The National Interest.

