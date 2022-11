annonse

Kina ber rike land om å oppfylle løftet om å gi 100 milliarder dollar i klimastøtte til fattige land så raskt som mulig.

Kinas øverste klimarepresentant på klimatoppmøtet i Egypt, Xie Zhenhua, ber om at de rike landene lager et veikart for hvordan de kan doble finansieringen av klimatiltak. Han tror at det kan skape gjensidig tillit og felles handling mellom nord og sør.

Klimafinansiering skal gå til fattigere land, både utviklingsland og såkalte voksende økonomier, slik at de kan iverksette tiltak for å redusere CO2-utslipp og tilpasse seg klimaendringene, skriver NTB.

Zhenhua viste til at ekstremvær forårsaker store ødeleggelser på alle kontinenter, da han talte under klimatoppmøtet. Han pekte også på at det har oppstått en energi- og matkrise. Han slo dessuten fast at «solidaritet, multilateralisme og samarbeid» er eneste vei ut av problemene.

Kinas klimarepresentant mener at rike land har et spesielt ansvar når det gjelder utslippskutt og karbonnøytralitet.

