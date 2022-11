annonse

– Kommer til å savne Audun som leder.

Oslo SV gjør det klart at de ønsker at Kari Elisabeth Kaski skal stille til valg til partiledervervet i partiet, når Lysbakken går av i mars.

– Nå blir det spennende å se hvem som ønsker å stille til leder. Men jeg håper veldig at Kari Elisabeth Kaski ønsker det. Hun har nettopp fått en liten baby og er i permisjon nå. Kaski er en utrolig god leder og en tydelig og synlig SV-er både på miljø og rettferdig fordeling. Hun er et av partiets sterkeste kort, sier Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll, til Dagsavisen.

I tillegg til Kaski, er også Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkenes nevnt som mulige arvtagere etter Lysbakken.

Kaski blir omtalt som en SV-politiker av den mer pragmatiske sorten, og som relativt populær utenfor sitt eget parti. Hun sitter i finanskomitéen på Stortinget, og er opprinnelig fra Kirkenes i Finnmark.

Kaski selv ønsker ikke å kommentere spekulasjonene rundt hennes mulige kandidatur.

– Det blir ingen kommentar nå, utover at jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøte, skriver Kaski i en tekstmelding til Dagsavisen.

