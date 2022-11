annonse

I september kunngjorde Russland mobilisering av 300.000 reservesoldater til tjeneste i Ukraina.

Det ble ikke videre populært i befolkningen. Noen russere valgte da å rømme utenlands, mens andre pådro seg benbrudd for å få fritak.

En mann fra Volgograd oblast sør i Russland oppsøkte på sin side en spåkone. Han ville vite om han stod i fare for å bli innkalt, og ba henne lese tarotkortene.

Spåkona kunne da forsikre mannen om at innkallingen ville bli utsatt. Men kort tid senere ble mannen innkalt til tjeneste i Ukraina.

Da gikk han tilbake til spåkona og slo henne.

Nå viser det seg at spåkona kanskje hadde rett da hun forutså at mannen ville få utsettelse. Han er blitt pågrepet etter det nesten fatale angrepet.

Nå sitter han i varetekt i påvente av rettssak. Det er regionalavisen Novosti Volgograda som melder om historien, som sirkulerer i sosiale medier.

Novosti Volgograda skriver at det kan sås tvil om deler av historien. I politijournalen står det nemlig ingenting om arrestasjon for voldsutøvelse.

En kilde hos politiet opplyser til Novosti Volgograda at de trenger å vite gjerningsmannens og offerets identitet for å finne saken i datasystemene og at forbrytelser med denne graden av alvorlighet ikke krever rettens medhold til varetektsfengsling.

Situasjonen er generelt snarere anekdotisk, men scenarioet er ganske realistisk, konkluderer avisen med, og viser til en lignende episode i 2017, også det i Volgograd. Da fikk forholdet mellom en forretningsmann og en spåkone en tragisk avslutning.

Hun hadde angivelig evnen til å kaste forbannelser over andre, og mannen gav henne skylden da bedriften hans gikk konkurs. Hun døde etter å ha blitt påført femten knivstikk, mens mannen ble funnet utilregnelig og tvangsinnlagt på sinnssykehus.

