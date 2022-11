annonse

Studenter som tar master i likestilling og mangfold ved NTNU mener at forelesere feilkjønner dem. Tillitsvalgt har rapportert til ledelsen om dette.

Universitetsavisa (UA) skriver at tillitsvalgt har rapportert til ledelsen om at studenter opplever at ansatte tiltaler dem med et språk som ikke tilsvarer det kjønnet de selv identifiserer seg med. Det pekes på at dette også angår pensumforfattere, og at det oppleves situasjoner hvor de ikke tiltaler studenter rett.

Hverken tillitsvalgt eller instituttleder ønsker å uttale seg om saken.

– En institutt-tillitsvalgt har bedt om et møte om saken. Jeg ønsker et slikt møte velkomment, men trenger å snakke med kandidaten for å kunne uttale meg mer utfyllende om saken, skriver instituttleder på e-post til UA.

– Imaginære krenkelser

– Disse aktivistene som det her er tale om har tydeligvis et helt annerledes og ganske spesielt begrep om «skade» enn det som vanlige mennesker opererer med, sier psykolog og sosialantropolog Øyvind Eikrem, som selv er ansatt ved NTNU, til Resett.

Han fortsetter:

– Slike outrerte forestillinger sirkulerer jevnlig på institutt for tverrfaglige studier og derifra prøver de å pådytte dem resten av storsamfunnet. Internt på NTNU får slike tåpelige ideer om «siste nytt fra krenkelsens verden» oppslutning blant ledelsen, tydeligvis, og skal behandles som om dette er seriøst. Sett fra min synsvinkel er dette fullstendig latterlig.

Eikrem mener at det handler om å fremstå som et offer for andres ugjerninger fordi «det gir stor makt i vårt samfunn».

– Tidligere forbant man universitetsstudier med å bli intellektuelt modne og robuste. Nå synes det heller å være en evig jakt på nye imaginære krenkelser som skal framstilles som om det er store ting i vår verden, sier Eikrem, og avslutter:

– Min enkle løsning er følgende: Legg ned alle disse krenkelsesstudiene som tilbyr verden null og niks.

