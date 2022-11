annonse

Norskamerikanske Thomas Seltzer har i en ny sesong av NRK-programmet UXA, nok en gang kjørt gjennom USA for å møte ekte amerikanere.

I et intervju med Nettavisen refser han nordmenn for det han mener er det rådende syn på amerikanere som dumme og lite dannede. Men han kommer også med et annet, og betydelig dystrere budskap om USA:

– Det blir borgerkrig. Det er det ingen tvil om. Folk har gitt opp å tro på det politiske systemet, og det er vanskelig å ikke forstå hvorfor. Uansett hvem de velger, blir det aldri noe bedre, sier Thomas Seltzer til Nettavisen.

Statskupp

Han mener at vanlige amerikanere har gitt opp håpet, og spår at en gruppe han refererer til som «oligarkene» vil begå statskupp i USA.

– Senest i dag var det et oppslag om at Trump ba Homeland Security (det amerikanske innenriksdepartementet journ. anm.) om å opprette en falsk ANTIFA-avdeling for å lage ekstra mye bråk. Tror du Trump synes det var dumt da venstresiden brant ned hus i Portland eller? Det er Reichstag hver jævla dag, sier Seltzer, og viser til at de tyske nazistene brant ned Riksdagen i Berlin i 1933, og skyldte på kommunistene.

Resultatene fra mellomvalget i USA viser at republikanerne har gjort det litt dårligere enn ventet.

Demokratene har tatt ett sete i Senatet fra republikanerne. Det er imidlertid ennå for tidlig å si om de klarer å forsvare kontrollen i USAs senat.



Republikanere får trolig et flertall i Representantenes hus, men det ser ikke ut som det blir et valgskred. Republikanerne ser derimot ut til å ha festet grepet om Florida.

