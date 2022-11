annonse

Donald Trump avfyrer nye verbale skuddsalver mot Floridas guvernør Ron DeSantis, og advarer ham om å stille som presidentkandidat i 2024.

Den tidligere presidenten kom med advarselen under et intervju med Fox News Digital publisert tirsdag.

– Jeg vet ikke om han stiller. Jeg tror at hvis han stiller, kan han skade seg selv veldig hardt. Jeg tror virkelig han kan skade seg selv. Jeg tror han ville gjort en feil, jeg tror ikke basen vil like det, jeg tror ikke det ville være bra for partiet, sa Trump.

– Ingen av de tingene er noe bra. Det finnes andre folk som muligens vil stille, antar jeg. Jeg vet ikke om han stiller. Hvis han stiller, så stiller han, la den tidligere presidenten til.

Trump antydet deretter at han ville kunne komme til å avsløre kompromitterende informasjon om DeSantis uten å spesifisere noe mer:

– Jeg vil fortelle deg ting om ham som ikke vil være veldig smigrende. Jeg vet mer om ham enn noen andre, bortsett fra kanskje kona, sa han.

Uttalelsene til Trump markerer andre gang på mindre enn en uke at den tidligere presidenten går etter Ron DeSantis, etter å ha omtalt ham som «Ron DeSantimonious» under et valgrally i helgen.

Kunngjøring

Den tidligere presidenten sa også mandag at han vil komme med en «stor kunngjøring» neste uke, som de fleste politiske eksperter har tolket som en kunngjøring om at han kommer til å stille som presidentkandidat i 2024.

– Jeg kommer til å komme med en veldig stor kunngjøring tirsdag 15. november i Mar-a-Lago, Florida. Vi ønsker at ingenting skal minske betydningen av morgendagen, sa Trump.

