For dagens voksne, som er født fra 1960- til 1980-årene, har grensene mellom fritid og arbeid, venner og kolleger gjerne vært flytende.

Dette ser vi ikke minst på den berømte fredagspilsen, hvor medarbeidere skal kunne omgås hverandre på en mer ikke-profesjonell basis.

En begrunnelse for å samle de ansatte til festlig lag har vært teambuilding: at medarbeiderne angivelig blir mer sammensveiset og presterer bedre.

Ved ansettelse i norske bedrifter fremheves «personlige egenskaper», slikt som evnen til småprat, ofte like mye som faglige kvalifikasjoner.

En undersøkelse i 2015, omtalt av Aftenposten, viste at 71 prosent av norske arbeidstakere mente det sosiale var like viktig som det faglige. Dessuten oppgav 63 prosent at de ser på sine kolleger som venner.

– Rekrutteringen av nye medarbeidere tar lengre tid enn før, fordi arbeidsgivere legger større vekt på personlige egenskaper, sa Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, og viste til at generasjon Y, de som er født omtrent mellom 1980 og 1996, gjerne ser på jobben som en forlengelse av sin egen stue.

– Generasjon Y som er på vei inn på arbeidsmarkedet ser i større grad jobben som en sosial arena. Én grunn til at arbeidsgiverne vektlegger personlige egenskaper mer nå, er at de er livredde for å gjøre feilansettelser. Det er dyrt og tidkrevende. Derfor bruker de mer tid, og går flere runder på å finne den rette.

Men arbeidslivet er stadig i endring. Generasjon Z, som så dagens lys mellom 1996 og 2010, er slett ikke interessert i den slags samrøre.

De vil ha skarpere skille mellom jobben og hvem de omgås privat. Og fredagspils, det er noe av de verste de kan tenke seg.

l USA er trenden kommet langt. NY Post har snakket med flere unge ansatte, som blant annet vil ta pleie sin psykiske helse gjennom å ha en klart avgrenset jobb, uten å alltid være tilgjengelig før og etter arbeidstiden.

– Jeg nyter mitt privatliv og nyter å ikke henge sammen med medarbeidere når jeg prøver å slappe av og ikke tenke på jobb, sier Michael (27), som jobber innen finans. Han mener samtalen på fredagspils handler om jobb og sladder.

Sykepleieren Diamond (23) har på sin side dårlige erfaringer med å blande jobb og privat. Dagen etter at hun inviterte en kollega hjem, fikk hun høre bemerkninger om at leiligheten hennes har en «mangel på luksus». Andre unge som NY Post har snakket med, forsvarer derimot arbeidsplassens sosiale ekstradimensjon.

– Jeg nyter virkelig den friheten man har til å uttrykke seg når man blir kjent med folk utenfor arbeidstid. Ikke minst er det ganske avslappende å avslutte en hard dag med en kald halvliter. Innovasjon skjer ikke bare på kontoret, sier Alex (33).

