annonse

I Norge er idealet å eie sin egen bolig, da må man låne penger i banken, som tar renter. Men i islam er det renteforbud.

– Å kjøpe bolig er den største økonomiske investeringen for de fleste av oss. Boliglån er oftest en forutsetning, men ikke alltid. For dem som ikke tar lån, er årsakene oftest økonomisk. Men for noen handler dette om religiøse normer, skriver tre samfunnsforskere i Utrop.

Forskerne påpeker at islam forbyr renter på lån. Det finnes rentefrie alternativer til boliglån, men ikke i Norge. De har studert hvordan det å kunne leve i tråd med sin tro, oppleves, i møte med et av verdens mest sekulære samfunn, der staten søker å føre en tros- og livssynsåpen politikk.

annonse

Les også: «Islamsk bank» i Norge skal tilby rentefrie lån

– For troende mennesker kan også økonomiske valg farges av religiøs overbevisning. Blant forskningsdeltakere i våre fokusgrupper og intervjuer, som definerte seg som praktiserende muslimer, var nær sagt alle enige om at renteforbudet i islam er viktig, men dette har svært ulike følger for deres valg, skriver forskerne, og spør:

– Hvordan skal en boligpolitikk for et mangfoldig og tros- og livssynsåpent samfunn se ut? Uavhengig av religion stiller en mangfoldig befolkning nye krav til boligmarkedet, fordi innvandring bidrar til ulike boligkarrierer.

annonse

Forskerne skriver videre at dette mangfoldet understreker behovet for et boligmarked med ulike veier til boligeierskap, og gode alternativer til å eie.

Les også: Frp åpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån

Samme regler og ordninger for alle

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener at de som ikke tar seg inn på boligmarkedet på grunn av religiøse renteforbud har seg selv å takke.

Det er noe som ikke kjøper bolig fordi religionen deres forbyr renter – er det en oppgave staten bør påta seg, slik at alle kan få like muligheter til å komme inn på boligmarkedet?

annonse

– Nei, det er på ingen som helst måte staten, altså skattebetalernes jobb å finansiere dette, sier Erlend Wiborg til Resett.

Har man først valgt å bosette seg i Norge får man følge samme regler og ordninger som alle andre, mener Frp-politikeren.

– Om det fører til at enkelte ikke kommer seg inn i boligmarkedet på grunn av religiøse grunner så har de kun seg selv å takke, mener han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT