Begrepet «det grønne skiftet» får en helt ny mening.

I dag tjener Norge stort på eksport av naturgass og fisk, ikke minst oppdrettslaks. Samtidig ser landet etter en tredje industri å leve av i fremtiden. Forslagene har vært mange, fra batteriproduksjon til vindmølleparker.

Nå mener filosof Asle Toje å ha funnet svaret: Norge bør starte industriell dyrking av cannabis og eksportere det til verden. I en kronikk hos E24 argumenterer Toje med at staten frivillig gir fra seg et marked verdt milliarder.

– Det ulovlige markedet i Europa er verdt 42,9 milliarder euro ifølge New Frontier Data, et cannabisanalyseselskap, poengterer Toje. Summen tilsvarer over 430 milliarder norske kroner – stort sett ubeskattede sådanne.

Toje medgir at cannabis, også kjent som hasj, har et imageproblem og at de få politiske partiene i Norge – i praksis bare Venstre – gjør seg til lett offer for hån og fleip hvis de tar til orde for å legalisere dyrking eller bruk.

– George Orwell skrev et sted at «noen ganger får man inntrykk av at selve ordene ’sosialisme’ og ’kommunisme’ tiltrekker med magnetisk kraft hver eneste juicedrikker, nudist, sandalbruker, sex-gærning, kveker, ‘naturmedisin’-kvakksalver, pasifist og feminist i England».

– Enkelte av disse kategoriene bør droppes og nye bør legges til for cannabistilhengerne, for eksempel «konspirasjonsteoretiker». Men anslaget stemmer. En sak som appellerer til et stort antall raringer, vil slite blant folk flest.

Snarere enn privatisering av produksjonen vil Toje ha staten til å eie og drive dyrking og salg. Han begrunner dette med at «legalisering av cannabis (…) ofte blitt kuppet av krefter som ser til at det som selges, er svakt, dyrt og utilgjengelig».

– Staten avstår store inntekter til kriminelle. Jeg har selv skiftet mening om cannabislegalisering. Argumenter knyttet til folkehelse, er viktige, men disse problemene har vi alt i tilnærmet full skala med et marked som er der, men ikke reguleres.

– Hva om Norge tok mål av seg å tjene penger på cannabis? Hva om staten satset på å utvikle Europas ledende cannabisindustri her til lands, slik vi gjorde med laks? Om vi tenker landbrukspolitikk, er dette en hightech-avling med høy avkastning: større enn laks.

Tojes «hasjgrønne skifte» får blandet mottakelse. I E24s kommentarfelt antydes det at Tojes skrivebords-tilnærmelser til rus, psyke og gener bommer på virkeligheten, herunder at Toje undervurderer skadeomfanget når det gjelder folke- og individuell helse.

– Lykkerusen blir fort ett samfunn i forfall, hjemløse, telt byer langs fortauet, avføring og urin i gatene. Det tok bare 25 år, før legalisering og San Francisco ble slik. Jeg har bodd i USA i 20 år, skriver Terje. Men Toje får også støtte fra flere lesere.

– Folk vil uansett benytte rusmiddelet, men ønsker vi å la 13 åringer selge for de organiserte kriminelle under Vaterlandsbrua, eller at myndighetene skatter det og selger fra regulerte utsalgssteder på likt/lignende grunnlag som alkohol? For meg er svaret åpenbart.

