Høyre fremmer for første gang forslag om asylsentre utenfor Europa.

– Målet er å hjelpe flest mulig mennesker mest mulig effektivt. Utrolig mange mennesker er på flukt nå. Forslaget trenger en grundig utredning, for flere utfordringer må avklares. Dette siste er også bakgrunnen for at vi ikke slutter oss til Frps forslag, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth til Vårt Land, og legger til:

– Det er det naturlig at regjeringen vurderer. Slik den danske modellen fremstår for meg, handler det om at folk som alt har kommet til Danmark skal sendes fra mottakene. En annen løsning er å ha mottak i nærområder. Da vil man unngå at mennesker legger ut på farefull ferd, gjerne hjulpet av menneskesmuglere.

Men flertallet på Stortinget støtter ikke Frps og Høyres forslag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hevder at mottak utenfor Europa ikke løser dagens migrasjonsutfordring.

– Ingen tidligere regjering har lagt frem forslag om dette, til tross for at den danske modellen har vært diskutert politisk i en årrekke, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Hun slår fast at det ikke foreligger noen planer om å opprette asylmottak i utlandet eller inngå samarbeid med andre land om dette, fra regjeringens side.

