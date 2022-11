annonse

Høyresiden er ikke flinke nok til å respondere skikkelig på avskyelig tankegods fra ytterste høyre.

For kort tid siden marsjerte medlemmer av den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Oslo. Det er ikke første gang disse nynazistene flagger sitt hat i Norge. Vi vet godt hva slags tankegods de står for. Det er rasisme og det er homohat. Og det er helt avgjørende at særlig høyresiden, eller alle som er opptatt av en strengt moderert innvandring, tegner opp grenser, går frem som gode eksempler, og tar avstand fra de avskyelige idéene DNM står for.

Det er lett å trykke «liker» på et innlegg i sosiale medier. Det er lett å være med og engasjere deg mot rasisme når du selv hører til venstresiden eller er blant de som mener at innvandringen til Norge gjerne kan være kjempehøy. Du vil ikke bli mistenkeliggjort. Du vil ikke bli hetset fordi noen tror at du har gått på akkord med dine egne tanker. Men viktigst av alt; du overbeviser få.

Vi som er på høyresiden derimot, når ut til andre segmenter i befolkningen. Vi har muligheten til å utgjøre en forskjell blant de som ikke vil la seg bevege av venstresiden. Vi kan spille en nøkkelrolle i kampen mot rasisme. Det er et ansvar Resett vil ta seriøst og alvorlig så lenge jeg er midlertidig redaktør. Det er noe jeg tar med meg videre fra de årene her. Resett har ikke tatt dette alvorlig før. Resett har ikke gjort en god nok jobb for å fremme toleranse og respekt for enkeltmennesker. Det har vært så ille, at det er grunn til å beklage til alle som har følt seg støtt av det. Her gjør vi en bedre jobb i dag, men det er fortsatt behov for mer tydelighet.

Etter at DNM marsjerte i Oslo i slutten av oktober, la jeg ut en post på min politikerside på Facebook, der jeg skrev følgende:

«Ytringsfriheten må stå sterkt. Men de som kommer til vår hovedstad og sprer sitt avskyelige rasistiske tankegods og homohat, i tillegg til å skremme barn og lage oppstuss, fortjener å høre nøyaktig hvor uønskede og uvelkomne de er her.»

Mye av responsen her var god. De aller fleste forstår at dette er viktig, og at det er enda viktigere når det kommer fra meg eller noen av mine meningsfeller. Det er også derfor jeg har demonstrert og holdt appell mot SIAN.

Men her er ikke høyresiden god nok i dag. Vi må bli flinkere. Jeg savner flere stemmer. Jeg savner islamkritikere som tør å forklare hvorfor SIANs retorikk er skadelig og bidrar til økt marginalisering av nettopp islamkritikken. Jeg mener at ledende meningsbærere i politikk og i såkalte «alternative medier» bør være de første på banen når DNM marsjerer i Oslo. Det er jo vi som først bør ta inititativ til å demonstrere – ikke venstresiden.

Jeg forstår at det er en del som kanskje ikke våger å gjøre det. Man er redd for responsen. Da jeg rettet skytset mot DNM mottok jeg også en del «backlash», som lignet på noe av det jeg fikk etter min appell mot SIAN. Påstander om at at DNM bare er «nasjonalkonservative patrioter» og spørsmål som «hva med muslimene da?» så jeg en del av.

Ja, noen vil bli sinte, når en de har innbilt seg er like høyreradikal som de selv, faktisk viser at så ikke er tilfelle. Men vi kan ikke la oss stoppe av det. Det er for viktig å ta opp kampen mot rasisme og intoleranse mot enkeltmennesker.

Det er lett for sosialister som alltid har heist den antirasistiske fanen og vært radikale i innvandringsspørsmål å gjøre den jobben. De blir ikke mistenkeliggjort fra alle hold, og utsatt for tvil fra venstre, i tillegg til kritikk fra ytre høyre. For oss med mer konservative holdninger til innvandringsspørsmål er det vanskeligere. Vi vil bli trukket i tvil av venstresiden. Og vi vil bli utsatt for en del usaklig kritikk fra ytre høyre. Og det er nettopp derfor vi må gjøre det.

