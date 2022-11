annonse

Politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty mener at myndighetene bruker klimatoppmøtet for å stilne menneskerettighetskritikk.

– Det er veldig tydelig for oss at egyptiske myndigheter prøver å bruke toppmøtet som en avleder fra sine veldig alvorlige menneskerettighetsbrudd, sier Folkvord til E24, og langer ut mot vertsnasjonen:

– Det er en dramatisk situasjon i Egypt, spesielt med tanke på politisk undertrykkelse.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har et arrangement på Klimahuset i Oslo. Klimahuset ligger i Botanisk hage. Her skal barn og unge få en grundig innføring i klimaforskning. Det er Universitetet i Oslo som driver Klimahuset og det er finansiert av klimainvestor og MDG-medlem Jens Ulltveit-Moe.

I Klimahuset kan barn kikke inn i en boks og se hvordan det blir på jorda om temperaturen øker med 1,5 grader, 3 grader eller 6 grader. De får også høre om fattigdom og sult. Hetebølgene vil bli kraftigere og lengre. Både planter og dyr vil dø ut, og i en av boksene ligger det en død hare. Men lederen av Klimahuset vil ikke skremme barna. I stedet håper hun at Klimahuset kan gi et håp.

Folkvord har blitt invitert til Klimahuset for å snakke om Klimamøtet. Menneskerettighetsgrupper anslår at det finnes over 60.000 politiske fanger i Egypt.

– Antageligvis er det mange flere. Folk holdes fengslet i mange år for å uttale seg om menneskerettigheter, og også folk som jobber med fattigdomsproblematikk, likestilling og helse kan bli satt i fengsel, sier sier han.

