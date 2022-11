annonse

En forsker har intervjuet 14 kvinner i Oslo som bruker hijab. Kvinnene kjenner seg ikke igjen i snakk om at de skal være stille og undertrykte.

– Mange opplever det å bære hijab som styrkende. De føler seg kanskje ikke helt hjemme i Norge og heller ikke i landet familien kommer fra. Med hijaben er de hjemme i sin egen religiøse identitet og i sin egen kropp, sier Tonje Baugerud, forsker ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo, til Forskning.no, og legger til:

– Alle jeg har snakket med, hadde tatt et aktivt valg om å bruke hijab, og de hadde et reflektert forhold til hva det vil si å bære hijab et sted der det avviker fra normen.

Baugerud sier at kvinner med hijab er utsatt for interseksjonell rasisme der både rase, kjønn og religion påvirker deres erfaringer. Hun sier videre at flere av de fortalte om rasisme og sexisme. Noen hadde opplevd dette selv, og andre hadde venner eller familiemedlemmer, eller de hadde sett videoer på sosiale media.

– I intervjuene kom det fram at det å bære hijab i Oslo setter deg i en sårbar og utsatt posisjon. Det kan også være farlig: Noen hadde opplevd trusler, blitt spyttet på eller blitt dratt i hijaben. Noen hadde fått grove rasistiske slengbemerkninger, sier forskeren.

«Blikking»

Alle hadde fått blikk. Baugerud beskriver «blikking» som at noen ser på deg, kanskje bare et kort øyeblikk, med en hensikt om at du skal føle deg nedverdiget, provosert, truet eller latterliggjort.

– Blikking er et slags kodespråk som kan virke harmløst for utenforstående, men der mottakeren får med seg det negative budskapet.

