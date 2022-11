annonse

Lommetyveri er ikke uvanlig på t-banen i Oslo.

Men regelrette ran inne på stasjonene, som blant annet har vakthold, har hovedstadens borgere blitt spart for. I alle fall frem til nå.

I kveld skal en person ha blitt ranet inne på en t-banevogn ved Hasle stasjon langs linje 5 mellom sentrum og Vestli på Oslos østkant.

annonse

Og det var ikke bare én gjerningsmann, men seks til sju. Det opplyser Oslo-politiet via operasjonssentralens konto på Twitter.

#Oslo #Hasle Vi er i område Hasle, etter melding om en person som har blitt ranet på T banen. Fornærmede er ikke fysisk skadd. Vi søker etter 6-7 gjerningspersoner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 10, 2022

– Vi er i området Hasle etter melding om en person som har blitt ranet på T banen. Fornærmede er ikke fysisk skadd, skriver politiet.

annonse

Politiet henter nå inn videomateriale fra overvåkingskameraer som kan ha fanget opp ranet. Det foreligger foreløpig ikke signalement på ranerne.

Ransofferet skal ha blitt sparket én gang. Det er uvisst om det også ble truet med våpen og om ranerne tok med seg klær, elektronikk eller verdisaker.

Les også: T-banen i Oslo: To kritisk skadet i knivstikking

Klokken 19:48 melder NTB at det dreier seg om en 14 år gammel gutt. Han ble fraranet et pengebeløp, og ringte selv politiet klokken 18:21. Det viser seg at gutten ble ranet på perrongen. Politiet har sikret ett vitne og video.

Politiet mistenker at en gjeng på seks til sju gutter og menn i alderen 15 til 20 år står bak ranet. Politiet har avsluttet det operative søket etter ungdomsgjengen, som rakk å stikke av, og saken går videre i etterforskningssporet.

annonse

– Vi har en formening om hvem dette kan være. Vi skal ta et formelt avhør av fornærmede etter hvert. En hypotese vi jobber etter, er at det kan være en relasjon mellom de involverte, men det kan vi ikke stadfeste per nå, sier Skott.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT