Tyrkia har motsatt seg svensk og finsk inntreden i NATO med den begrunnelse at de to landene er vertskap for individer og grupper som Ankara anser som terrorister.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan kunngjorde tirsdag at den tyrkiske regjeringen formelt har bedt Sverige om å jobbe for å motvirke «terrorisme», som en forutsetning for at Ankara skal godkjenne Sveriges forespørsel om å bli med i NATO.

– Vi forstår deres sikkerhetsbekymringer, men vi vil at Sverige skal svare på våre, sa Erdogan under et møte med den svenske statsministeren Ulf Kristersson i det tyrkiske presidentpalasset i Ankara.

I sine kommentarer sa Erdogan at han «oppriktig ønsket» at Sverige skal bli med i NATO, men krevde konkrete skritt fra Stockholm før den tyrkiske regjeringen kunne godkjenne landets søknad. Den tyrkiske lederen indikerte at de to nasjonene har planlagt å holde et nytt møte for å løse Ankaras bekymringer senere i måneden, men spesifiserte ikke datoen.

Sverige og Finland, som opprettholdte militærnøytralitet gjennom Den kalde krigen, begynte å utforske NATO-medlemskap umiddelbart etter Russlands invasjon av Ukraina i februar. De to nasjonenes parlamenter godkjente søknadene i mai, og begge signerte tiltredelsesprotokollene på NATOs årlige toppmøte i juli. Så langt har 28 av NATOs 30 medlemsland godkjent søknaden deres. Tyrkia og Ungarn er de eneste to nasjonene som ikke har gjort det. Den ungarske regjeringen har sendt forespørselen til sitt parlament, som skal diskutere det i nær fremtid.

Tyrkia har motsatt seg svensk og finsk inntreden i NATO med den begrunnelse at de to landene er vertskap for individer og grupper som Ankara anser som terrorister. Selv om Arbeiderpartiet i Kurdistan (PKK), en kurdisk løsrivelsesgruppe som er aktiv i Sør-Tyrkia og tyrkisk-okkuperte nordlige Syria, ansees av EU som en terrororganisasjon, er noen av medlemmene bosatt i Sverige, og Tyrkia krever dem utlevert. Dessuten har Tyrkia klassifisert andre kurdiske grupper, inkludert People’s Protection Units (YPG), som terrorister, selv om de fleste andre vestlige regjeringer ikke har gjort det.

Som en del av en rekke krav for at Ankaras skal godkjenne de svenske og finske NATO-søknadene, ga Tyrkia i juni begge land en liste over kurdiske innbyggere som de krevde utlevert. Det er uklart hvor mange av disse individene som siden har blitt utlevert. Selv om Sverige kunngjorde utleveringer av en tyrkisk statsborger i august, hevdet Stockholm at saken ikke var knyttet til det bredere NATO-spørsmålet.

I offentlige bemerkninger etter møtet beskrev Kristersson det som «veldig produktivt», og insisterte på at hans regjering ville støtte lov og orden og at Sverige ville «leve opp til alle forpliktelsene som er gjort til Tyrkia for å motvirke terrortrusselen».

