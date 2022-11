annonse

Tidligere president Donald Trump raser mot NewsCorp og eier Rupert Murdoch for å ha promotert Floridas guvernør Ron DeSantis etter mellomvalget i USA.

«NewsCorp, som er Fox, Wall Street Journal, og den ikke lenger store New York Post, støtter helt klart guvernør Ron DeSanctimonious,» skrev presidenten på sosiale medier, i et bevisst forsøk på å promotere seg selv som Det republikanske partiets fremtid, melder Breitbart.

Siden resultatet i mellomvalget ble klart, har Murdochs medieimperium begynt å gå etter Trump. Blant annet publiserte Wall Street Journal seks anti-Trump-oppslag, inkludert ett hvor han blir omtalt som «Det republikanske partiets største taper».

«Han har nå floppet i 2018, 2020, 2021 og 2022,» heter det i lederartikkelen som ble publisert onsdag.

DeSantis prydet også forsiden til The New York Post onsdag morgen, hvor han ble beskrevet som «fremtiden til Det republikanske partiet».

Today’s cover: Ron DeSantis shows he’s future of the GOP https://t.co/Ja9rO579r4 pic.twitter.com/9Px1KBH1MP — New York Post (@nypost) November 9, 2022

På torsdag hadde samme avis en forside som hånet den tidligere presidenten som «Trumpty Dumpty» for å ikke ha klart å fullført grensemuren, for et «stort fall» og for å ha forlatt partiet i grus.

Today’s cover: Here’s how Donald Trump sabotaged the Republican midterms https://t.co/YUtDosSGfp pic.twitter.com/vpI94nKuBh — New York Post (@nypost) November 10, 2022

Sammensvergelse

Trump, som tydeligvis ikke var fornøyd med Fox News’ dekning av DeSantis, viste til nyhetskanalens holdning på sosiale medier i presidentvalget i 2016, da nettverket «prøvde å stoppe ham fra å vinne det republikanske primærvalget.»

«Dette er akkurat som i 2015 og 2016, et medieangrep (sammensvergelse!), da Fox News kjempet mot meg helt til jeg vant, og da kunne de ikke vært hyggeligere eller mer støttende,» skrev han, og henviste til det han mener var et forsøk av kabelnettverket på å ødelegge for ham i de republikanske primærvalgene i 2016.

Konservativt CNN

Den tidligere presidenten foreslo til og med at CNN burde opprette et konkurrerende konservativt kabelnyhetsnettverk som «kun ville ha meg [Trump] på»

«Det ville vært det mest suksessrike nettverket i historien. Fox klarte det bare på grunn av meg, Twitter klarte det bare på grunn av meg, og til og med Facebook har problemer, etter å ha tapt nesten 90 milliarder dollar i verdi siden jeg ble fjernet,» skrev Trump og la til:

«For meg var Fox News alltid borte, selv i 2015-16 da jeg begynte min «reise», men nå er de virkelig borte. Det finnes nå en stor mulighet for en annen mediebedrift å tjene en absolutt formue og gjøre noe godt for USA.»

