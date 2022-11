annonse

Frankrikes president Emmanuel Macron hevdet at fransk «militær støtte til afrikanske land vil fortsette, men i henhold til nye prinsipper som vi har definert med dem.»

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde onsdag at Operasjon Barkhane, det franske militærets tiårlange operasjon for å bekjempe jihadistiske opprørsbevegelser i Vest-Afrikas tørre og tynt befolkede Sahel-region, var avsluttet. Macron understreket imidlertid at hans regjering forblir forpliktet til å eliminere den islamistiske trusselen og at franske tropper vil forbli stasjonert i Vest-Afrika inntil videre.

Macron skisserte den nye politikken i en tale i den franske byen Toulon torsdag, hvor han fastslo at fransk «militær støtte til afrikanske land vil fortsette, men i henhold til nye prinsipper som vi har definert med dem». Han understreket videre at Paris ville «redusere eksponeringen og synligheten til sine militære styrker i Afrika [og] fokusere på samarbeid og støtte [med vestafrikanske partnerstater] … hovedsakelig når det gjelder utstyr, trening, etterretning og operasjonspartnerskap når landene ønsker det.»

Omtrent 3000 franske tropper er fortsatt til stede i Vest-Afrika, hovedsakelig utplassert i Niger, Tsjad og Burkina Faso. Selv om Frankrikes anti-jihadist-operasjoner tidligere har vært sentrert i Mali, forlot franske tropper landet sommeren 2022 etter et militærkupp året før, som Paris motsatte seg sterkt. Frankrikes posisjoner i Niger og Tsjad har også møtt innenlandsk motstand, og landets tilstedeværelse i Burkina Faso ble satt i tvil etter et statskupp i januar, og igjen i slutten av september. I oktober forsøkte demonstranter i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou, å bryte seg inn i den franske ambassaden, etter at ryktene gikk om at den hadde tilbudt et fristed til Paul-Henri Sandaogo Damiba, lederen av det første kuppet og offeret for det andre.

I takt med at fransk innflytelse har avtatt i Sahel, har flere av regionens regjeringer vendt seg til Russland for sikkerhet – ved å leie inn tjenestene til det kontroversielle private militærselskapet Wagner Group. Russiske styrker i regionen har vært apolitiske og fortsetter å samarbeide med militærjuntaer, særlig i Mali, hvor russiske styrker har vært aktive siden Frankrike trakk seg ut. Vestlige observatører har også advart om mangel på internasjonalt tilsyn med aktivitetene til russiske leiesoldater, som allerede har vært involvert i minst én sannsynlig krigsforbrytelse i Mali.

Jihadistgrupper inkludert al -Qaida, Islamsk stat (IS) og andre undergrupper av begge organisasjonene forblir aktive over hele Sahel. De opererer vanligvis på tvers av regionens porøse grenser og utgjør en betydelig sikkerhetsutfordring for områdets regjeringer.

