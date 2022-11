annonse

Rikingstrømmen ut av Norge fortsetter. Grunnen kan være at Støre for andre år på rad skjerper skattene, men mange av utflytterne vil ikke uttale seg om grunnen til at de drar.

Siden høsten 2021, da Jonas Gahr Støre tiltrådte som statsminister for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og støttet av Sosialistisk Venstreparti, er det blitt dyrere å være rik i Norge.

Både nominelt og effektivt har formuesskatten og utbytteskatten økt, samtidig som regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på grunnen som havbruk, vind- og vannkraft låner fra staten.

Det har fått en rekke nordmenn med formue i multimillion- og milliardklassen til å utvandre – i hovedsak til Sveits, men også land som Kypros.

Selv om et stort flertall ikke uttaler seg om hvorfor de flytter, eventuelt avviser at skatt er motivet, har flere av utflytterne pekt på Støres skatteskjerpelser, noe som Resett har omtalt i flere tidligere saker om rikingstrømmen til Sveits.

Vel å merke finnes det en alternativ teori om hvorfor norske milliardærer drar sin kos. I en kommentar hos E24 6. november peker Johann D. Sundberg på at Solberg-regjeringens avskaffelse av arveavgiften i 2014 gjør at det nå, istedenfor 10 prosent arveavgift, må betales 22 prosent overskuddsskatt på arv og gaver.

– Arver man for eksempel en utleieleilighet, arver man også sine foreldres kostpris. Det innebærer at hvis leiligheten er kjøpt for én million kroner på 90-tallet og nå selges for fem millioner kroner, må arvingen betale 22 prosent skatt av en gevinst på fire millioner kroner (minus utgifter), illustrerer Sundberg i E24.

Nå melder samme avis at en nordnorsk fiskeriarving fra Senja har flyttet til Sveits. Det er snakk om den eldste (30) av avdøde Ole-Arvid Nergårds to sønner. Nergård bygget i sin tid opp Norges nest største trålrederi, skriver E24.

Ved Nergårds død gikk bedriften i 2008 videre til sønnene. Etter salget av bedriften ble formuen plassert i aksjer og obligasjoner. Nergårds eldste sønn hadde i fjor en skattbar formue på 129 millioner kroner. Hans investeringsselskap har eiendeler for over 200 millioner, og dro i fjor inn 19,6 millioner kroner etter skatt.

Det er hans skattbare formue som gjør at han kommer i E24s søkelys. I en lengre artikkelserie har E24 tatt for seg nordmenn som minst har 100 millioner kroner i likningsformue og som har flyttet utenlands. Han sier til E24 at han er en privatperson, og ønsker derfor ikke å bidra til avisens nyhetssak.

