Det norske redningsfartøyet Ocean Viking har lagt til kai i Toulon i Frankrike, der de drøyt 230 menneskene om bord får gå i land.

Ocean Viking har vært strandet i Middelhavet i over to uker etter at Italia nektet skipet å legge til kai, melder NTB.

Den franske kystvakten evakuerte tidligere i uka flere syke personer fra skipet, som da befant seg like ved Korsika.

De siste dagene har i alt fire skip som har reddet rundt tusen flyktninger og migranter i Middelhavet, bedt om å få legge til kai i Italia.

Mens tre av skipene fikk legge til i Italia, ble norskregistrerte Ocean Viking kjernen av en strid mellom Italia og Frankrike. Skipet brukes til redningsoppdrag av organisasjonen SOS Méditerranée.

