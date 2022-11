annonse

Tipping i USA har vanligvis ingen nyhetsverdi for nordmenn.

Men de seneste ukene har flere norske medier, herunder NTB, skrevet om milliardpotten som bare vokste seg større og større for hver trekning hvor ingen klarte å tippe fem riktige tall mellom 1 og 69 samt et riktig Powerball-nummer fra 1 til 26.

Lottokupongene koster 2 dollar stykket, rundt tjue norske kroner, og har en vinnersjanse på 1 mot 292,2 millioner. Det er bedre odds for å velges til USAs president, skrev NTB tidligere denne måneden, og viste til informasjon fra arrangørene.

annonse

Mandag denne uken ble det endelig jackpot, og en vinner fra California kan innkassere hele to milliarder dollar, godt og vel tjue milliarder norske kroner.

Les også: Norsk Tipping advarer mot eget spill

Nå beskyldes Powerball, som 48 delstater er tilsluttet, for å være rasistisk. Grunnen er at lotteriets markedsføring sies å være påfallende tung i bydeler og nabolag som har stort innslag av Black Americans og Brown Americans.

annonse

– Disse nabolagene har uforholdsmessig mange sorte og brune innbyggere. Kritikere sier at konsekvensen er at marginaliserte personer settes i dypere gjeld av et system som overfører velstand ut av deres nabolag.

Slik oppsummerer CNN en studie utført av Howard Institute of Investigative Journalism. Der kom forskerne frem til at utsalgsstedene ikke bare er mest tallrike i nabolag som har lav gjennomsnittsinntekt, men at overskuddet fra lotterier som Powerball gjerne går til universiteter og mer velstående skolekretser.

Saken fortsetter.

Jonathan Cohen er forfatter av boken «For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America». Han mener lotteriet for mange fungerer som en «mekanisme av den amerikanske drømmen». Selv om de ikke har overskudd å spare og investere, blir lottokupongen en måte å likevel delta i løpet for å bli økonomisk uavhengig.

annonse

I organisasjonen Stop Predatory Gambling, som kan oversettes til «nei til rovgambling», går daglig leder Les Bernal (som for ordens skyld er hvit) enda lengre i sin kritikk. Han kaller lotteriene «systemisk rasisme» og «finansiell forbrukersvindel». Det er Cohen ikke helt enig i, og poengterer at trekningsmaskinen er fargeblind.

– Når det gjelder folk, særlig Black og Brown Americans, som kanskje opplever diskriminering i den vanlige økonomien, vel, lotteriet diskriminerer ikke, alle har like elendige vinnerodds, lyder Cohens vinkling av saken.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT