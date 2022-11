annonse

Den israelske lovgiveren Itamar Ben-Gvir høster kritikk for å ha deltatt på et minnearrangement for en avdød rabbiner.

Israel Hayom melder at USA torsdag uttrykte bekymring etter at Itamar Ben-Gvir deltok på en minneseremoni for den ytterliggående rabbineren Meir Kahane, som ble myrdet av en arabisk overfallsmann i New York for 32 år siden.

Ben-Gvir, som leder det ultranasjonalistiske parti Otzma Yehudit («jødisk makt»), endte opp som den nest største gruppen i Netanyahus koalisjonsblokk og det tredje største partiet i landet.

Utsiktene til at Ben-Gvir nå vil få en nøkkelposisjon i den nye israelske regjeringen har bekymret Biden-administrasjonen, som nå retter kritikk mot hans deltagelse på Kahanes minneseremoni.

– Å feire arven til en terrororganisasjon er avskyelig. Vi oppfordrer alle parter til å opprettholde roen, utvise tilbakeholdenhet og avstå fra handlinger som kun tjener til å øke spenningene, inkludert i Jerusalem, sa talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price om arrangementet til ære for Kahane.

Ben-Gvir har lenge beundret Kahane, som fremmet et anti-arabisk og ultranasjonalistisk budskap. Som følge av sin ideologi ble Kahane blant annet nektet å delta i det israelske parlamentet og hans parti ble oppført av USA som en terrorgruppe.

Politisk makt

I en tale på Kahanes minneseremoni i Jerusalem berømmet Ben-Gvir Kahane for sin «kjærlighet til Israel»:

­– Jeg tror at hovedkarakteristikken til Kahane var kjærlighet. Kjærlighet til Israel uten kompromisser og uten andre hensyn, sa han.

På tross av lovprisingen av den ytterliggående rabbineren har Ben-Gvir forsøkt å fremstille seg selv som mer moderat siden han gikk inn i politikken, men han går en hårfin balansegang for å ikke støte fra seg sine støttespillere.

Da han i samme tale torsdag sa at det «ikke er en hemmelighet at jeg ikke er rabbiner Kahane i dag», og at han «ikke støtter utvisningen av alle arabere», ble han buet ut:

– Jeg vil ikke vedta lover for separate strender for jøder og arabere. Selv om det er sikkert at vi vil handle og gjøre alt for å utvise terrorister fra landet av hensyn til Israels jødiske karakter, for bosetningene og dets jødiske identitet, sa han.

Selv om Ben-Gvir offentlig har tatt avstand fra Kahanes mest ekstreme meninger, har han tatt til orde for å deportere arabiske lovgivere, dødsdom for dømte terrorister og mer immunitet for israelske sikkerhetsstyrker som kjemper mot palestinske militante. Israelske kommentatorer hevdet torsdag at selve oppmøtet ved Kahanes minneseremoni undergraver Ben-Gvirs forsøk på å moderere seg.

Israels president Isaac Herzog har holdt konsultasjoner med partiledere denne uken, og forventes å gi Netanyahu mandatet til å danne en regjeringskoalisjon i løpet av de kommende dagene. Netanyahus allianse med ultraortodokse og ultranasjonalistiske partier vil sette ham i spissen for den mest høyreorienterte regjeringen i Israels historie.

