En last på 20.000 tonn vil være klar for avreise til Afrika neste uke.

Det første partiet med russisk gjødsel, som har blitt blokkert i EUs havner grunnet Ukraina-relaterte sanksjoner, vil bli frigjort neste uke, meldte FN fredag.

Lasten utgjør 20.000 tonn og er for tiden stasjonert i den nederlandske havnen Rotterdam. Gjødslet er destinert til afrikanske nasjonen Malawi under FNs verdensmatprogram.

– FN orienterte også om nylig utstedte generelle lisenser og forsendelser av gjødsel til destinasjoner i utviklingsland og dets pågående engasjement med privat sektor og medlemsland. Det er forventet at den første forsendelsen av donert gjødsel vil gå til Malawi i løpet av den kommende uken, heter det i en uttalelse fra FN, etter et møte fredag mellom høytstående FN-tjenestepersoner og en russisk delegasjon ledet av viseutenriksminister Sergey Vershinin.

Møtet dreide seg om Russlands fortsatte misnøye med FNs innsats for å oppheve vestlige sanksjoner, som skaper problemer for Russlands landbrukseksport. Organisasjonen lovet å bistå Russland i saken tilbake i juli som en del av den FN-meglede ukrainsk-russiske kornavtalen, som åpnet for eksport av mat og gjødsel fra flere havner i Svartehavet, etter en lengre russisk blokade. Russland har truet med å ikke forlenge avtalen, som er satt til å utløpe 19. november, hvis ikke FN lever opp til løftene sine angående russisk eksport.

Fredag bekreftet den nederlandske regjeringen at den russiske gjødsellasten har fått tillatelse til å forlate havnen på FNs anmodning.

– Beslutningen om å frigjøre gjødselen ble tatt under forutsetning av at FN ville sørge for at den blir levert til det avtalte stedet, Malawi, og at det russiske selskapet og den sanksjonerte personen ikke vil tjene noe på transaksjonen, heter det i en uttalelse fra det nederlandske utenriksdepartementet.

Det er ikke kjent hvilket russisk selskap som eier forsendelsen. Men tidligere denne måneden rapporterte nyhetsbyrået TASS at den russiske gjødselprodusenten Uralchem-Uralkali var klar til å donere 240.000 tonn av selskapets gjødsel som sitter fast i EU-lagre til humanitære formål, med den første forsendelsen til Malawi.

Før dette uttalte Russlands president Vladimir Putin at totalt 300.000 tonn russisk gjødsel satt fast i EUs havner på grunn av vestlige sanksjoner. I september sa han at Russland var forberedt på å donere denne gjødselen til utviklingsland gratis.

