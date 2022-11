annonse

Under et besøk i Kambodsja surret Joe Biden og kalte landets statsminister for statsminister av Colombia.

NTB skriver at glippen kom under dagens møte i Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia (Asean), som ble holdt i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh med statsminister Hun Sen som vert.

– Jeg vil takke Colombias statsminister for lederskapet som formann i Asean, sa Biden henvendt til Kambodsjas statsminister.

annonse

Biden fyller 80 år denne måneden. Da han reiste fra Washington i går blandet han også Kambodsja med Colombia. På plenen utenfor De hvite hus ropte han «På vei over til Colombia» før han straks korrigerte seg selv og sa «jeg mente Kambodsja».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT