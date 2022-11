annonse

Vann- og avløpsavgiften vil ifølge Oslo-byrådets økonomiplan mer enn dobles i løpet av fire år.

Neste år øker den med mer enn en tusenlapp for familier i Oslo.

Dette skyldes blant annet budsjettsprekken på minst syv milliarder kroner for Oslos nye reservevannforsyningsprosjekt, skriver Nettavisen.

annonse

«I år betaler en vanlig familie med en bolig på 120 kvadratmeter 5656 kroner i årlig avgift. I økonomiplanen lagt frem av Oslo-byrådet, vil avgiften øke kraftig hvert år, og ende opp på hele 12.600 kroner i 2026», skriver avisen videre.

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Morten Meyer, som tidligere har vært statsråd for Høyre med ansvar for kommuneøkonomien, utbasunerer overfor avisen at han synes det er «helt sykt at denne budsjettsprekken, som er politikernes ansvar, bare lempes direkte over på vanlige familier».

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) påpeker at kommunens penger er skattebetalernes penger, og at om disse skulle blitt brukt på økte vannutgifter, vil det bli mindre til eksempelvis barnehager, gate-vedlikehold eller omsorgstjenester.

annonse

Likevel mener hun at Oslo kommune ikke har noe annet valg enn å bla opp milliardene.

– Det koster, men vi er nødt til å rense utslipp til en Oslofjord som trues av kollaps og gi Oslo en ny og trygg vannforsyning, sier hun til Nettavisen.

Stav ber om statlige bidrag til Oslo kommunes vannforsyning, og begrunner det blant annet med at det har «stor betydning for vår nasjonale sikkerhet».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT