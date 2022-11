annonse

En ny dagligvarekjede, kalt Fudi, har som målsetting å utfordre dagligvarekjedene i Norge.

Norske dagligvarebutikker er ikke kjent for sitt rikholdige utvalg, og det vil denne nye dagligvarekjeden gjøre noe med. De vil utfordre bransjen på eksotisk mat.

– Det er et hull i markedet for dem som liker internasjonal mat, vi har et annerledes utvalg enn det du finner i tradisjonelle, norske dagligvarebutikker, sier Mathias Aguirre Havgar, daglig leder i Fudi, til Nettavisen.

annonse

– Vi fører ikke samme varer som Rema 1000. Fudi fokuserer på importvarer med mat fra ulike kjøkken, med fokus på Asia, Midtøsten, Mexico og Italia, sier Havgar videre til avisen.

I butikkene vil kundene få velge i et godt utvalg innen varer til middagsretter fra de ti mest populære rettene fra andre verdenshjørner, samt glede seg over et stort utvalg av eksotisk frukt, grønnsaker, hermetikk og tørrvarer.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT