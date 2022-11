annonse

Det gjenstår en del før Resett er bra nok.

Med pressestøtte ville Resett ha kunnet styrke dagens redaksjonelle linje og utvide vår journalistikk. Vi kunne ha gravet mer, og vi kunne ha gått dypere og grundigere til verks i vår nyhetsformidling.

Resett har laget mer allsidig journalistikk de siste par årene, herunder noe flere gravesaker i tillegg til dekning av det løpende nyhetsbildet og kuriøse historier fra den store verden. Vi har altså kommet et stykke på vei, tross turbulens. Ledsaget av et bredt meningsspenn i form av kommentarer og leserinnlegg har dette skapt en troverdig, ekte og demokratisk plattform for opplysning og debatt.

Sist, men ikke minst, oppfylte vi Medietilsynets mer tekniske kriterier for pressestøtte, herunder at minst halvparten av våre salgsinntekter stammer fra abonnementer. Dermed skulle vi ha gode grunner til å motta litt av potten på 390 millioner.

Dessverre ble Resett veid og funnet for lett.

Fredag ble det klart at Resetts søknad om pressestøtte ikke ble innvilget. Selv om Medietilsynet ikke har gitt noen offentlig begrunnelse, kommuniseres det implisitt at Resett menes å ikke ha møtt alle betingelsene som stilles.

Det kom ikke som noe stort sjokk, og vi tar dette veldig pent. Vi ser rett og slett dette som en mulighet til å iverksette endringer som vil gjøre oss bedre.

Vi skal gå grundig gjennom Medietilsynets vedtak, men vi har tillit til at der har gjort en så grundig, systematisk, åpen, transparent og etterprøvbar jobb at ankeinstansen, det vil si Medieklagenemnda, neppe vil lande på motsatt konklusjon.

Vi erkjenner også at sommerens interne turbulens har svekket driften, vår måloppnåelse og ikke minst anseelsen blant folk. Det har til tider gått på halv maskin hos oss, og noen få personer har lagt ned en enorm arbeidsinnsats.

Dette skriver Medietilsynet om pressestøtte

Produksjonstilskotet skal bidra til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet. Ordninga er særleg retta mot medium i marknader som er for små til å vere berekraftige og medium som er alternativ til dei leiande media i større marknader.

Tilskot blir gitt til nyheits- og aktualitetsmedium som:

Har som hovudformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheiter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenta.

Inneheld eit breitt tilbod av nyheits-, aktualitets- og debattstoff frå ulike samfunnsområde.

Har ein ansvarleg redaktør med status som svarer til punktene i Redaktørplakaten.

Tek reell betaling for nyheits-, aktualitets- og debattstoff og annonsar etter ei offentleg tilgjengeleg prisliste.

Sel minst halvparten av den godkjente nettoen sin opplag gjennom abonnement.

Kilde: Medietilsynet

Et reellt mediealternativ

Vi registrerer at Medietilsynet i sin vurdering konkret peker på at det har vært litt for mye sammenblanding av nyhetsstoff og meningsytringer. Det har vært litt for mye slurv, og litt for mange meninger og føringer i noe av nyhetsdekningen. Det tar vi med oss videre. Vi har ikke vært flinke nok med å alltid henvise og referere skikkelig til kilder. Mitt inntrykk etter å ha gått på som redaktør er at vi har gjort en bedre jobb på denne fronten de siste månedene, men det er altså produksjonen i fjor som danner grunnlaget Medietilsynet vurderer. Nå har vi fått en tydelig og konkret tilbakemelding, som faktisk vil være til hjelp for oss. Det gleder meg.

Også skal vi fortsette det utviklingen vi allerede har begynt på. Mer nyansert meningsstoff. Et variert nyhetsbilde. Anstendighet. Seriøsitet. Troverdighet. Resett skal bestrebe seg på å gå dypere til verks i nyhetsformidlingen, og vi vil vurdere ytterligere grep for å motvirke et polarisert og hatsk debattklima, samt spredning av konspirasjonsteorier, også i våre egne kommentarfelt. Og vi skal bli mer nøye med faktaopplysninger og tilstrekkelig oppfølgning av kildehenvisninger.

Det gjenstår altså litt før Resett er et fullgodt alternativ. Hverken de etablerte mediene, eller de såkalte alternativene, er spesielt gode. De etablerte mediene stilte kritiske spørsmål til politiet, etter at politiet i 2021 nøytraliserte en farlig mann med kniv i det offentlige rom, mens man i de «alternative» mediene stiller spørsmål ved om ikke det er nanoroboter i vaksiner. Resett må ha en annen eksistensberettigelse enn begge disse ytterpunktene. Vi tilhører ingen av disse leirene.

Norge trenger fortsatt et medium som tar opp de spørsmålene som opptar vanlige folk, uten fjas og konspirasjonsteorier. Et medium som rettet søkelyset mot bærekraften i det norske velferdssamfunnet. Fremtiden til vårt liberale demokrati. Som retter et kritisk blikk på makten, som står opp for ofre, ikke gjerningsmenn, og som fremmer det norske samfunnets bærekraft, trygghet og stabilitet.

Dette er vår visjon for Resett. Og dersom det er en visjon dere ønsker å se realisert er det viktig å tegne abonnement og/eller donere.

For Resett kan det ikke være noe mål å bare holde ut til man får pressestøtte. Det vi må gjøre nå er å sikre at vi har finansiell stabilitet på egen hånd, uten å skrape på skattebetalernes dør. Resett må kunne sikre egen likviditet. Det er mål nummer 1 nå. Det kan vi ikke gjøre uten dere lesere.

