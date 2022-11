annonse

Å bruke de pronomene folk selv foretrekker vil bidra til inkludering og aksept. Men det kan ta litt for å få innarbeidet bruken av kjønnsnøytrale pronomen.

– Det handler om aksept, det handler om inkludering. Vi vil ha individene med. Da må man tilpasse språket for at de skal få rom og oppleve at de blir akseptert, sier seniorrådgiver i likestilling og mangfold ved NTNU, Janet Rautio Øverland til Universitetsavisa.

Studenter som tar master i likestilling og mangfold ved NTNU mener at forelesere feilkjønner dem. Tillitsvalgt har rapportert til ledelsen om dette.

Seniorrådgiver i likestilling og mangfold sier at det er ikke noen retningslinjer ved NTNU for bruk av pronomen. Men kjønnsnøytrale pronomen som «hen» har blitt inkludert i de nasjonale retningslinjene, og mener at man burde bruke pronomenet både skriftlig og muntlig.

– Vi gjennomgår et skifte og det tar tid før man får innarbeidet seg nye ord og nye begreper. Gamle vaner kan være vonde å vende. Jeg tror likevel at ved å gjøre hverandre mer bevisste på bruken av pronomen, samt at det kan ofte være at «hen» er et trygt pronomen å bruke, så inkluderer man flest mulig, sier Øverland, og legger til:

– Det er ikke nødvendigvis slik alle som har preferanser for et annet pronomen er en aktivist for det ene eller det andre. Kanskje er det noen som bare ønsker å være i fred og bli akseptert akkurat som man er.

En form for voldsutøvelse

Elisabeth Stubberud er førsteamanuensis ved institutt for tverrfaglige kulturstudier. Hun forsker på kjønnsmangfold og har skrevet flere artikler om dette.

– Når noen nekter å bruke rett pronomen, så er det en form for voldsutøvelse. Det de kommuniserer er at de aksepterer ikke det du sier at du er. «Jeg aksepterer ikke deg.» Når det er sagt, det er lov å glemme seg bort og ta feil. Da er det bare å unnskylde og forsøke igjen, sier hun.

Fullstendig virkelighetsfjernt

Påstanden «feilkjønning er vold», er så absurd at den saklig sett ikke behøver noe særlig motargument, sier psykolog Øyvind Eikrem til Resett.

Eikrem sier videre at slikt tøv kan presenteres i vår offentlighet med en alvorlig mine av presumptivt seriøse personer, forteller mye om hvilken tid vi lever vi. Mange av diskusjonene i akademia i dag er fullstendig virkelighetsfjerne og befinner seg milevis utenfor horisontene til vanlige nordmenn.

– Det er i virkeligheten en liten pompøs gruppe som skriver til sine få likesinnede i avisspaltene og føler seg viktige av den grunn, mener han.

