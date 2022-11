annonse

Høyres næringspolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland refser statsminister Jonas Gahr Støre i et debattinnlegg i Nettavisen.

Bakgrunnen for hennes kritikk mot Støre er regjeringens omstridte forslag til lakseskatt, som innebærer en tredobling av skatten for oppdrettsnæringen. Jonas Gahr Støre uttalte i politisk kvarter på NRK denne uken at forslaget er i tråd med «måten vi gjør ting på i Norge».

– Er «måten vi gjør ting på i Norge» å fjerne forutsigbarhet for en av våre fremtidsnæringer med et pennestrøk? skriver Linda Hofstad Helleland i Nettavisen.

Hun peker spesifikt på oppdrettsnæringens behov for forutsigbarhet. Langs kysten varsles det at investeringer på 35 milliarder kroner er stanset eller satt på vent. Det er forslaget til regjeringen om å beregne skatten på grunnlag av «normpris» det reageres kraftigst på.

– Fisken regner ikke fra himmelen og kan heller ikke pumpes opp av borehull. De som foredler laks må inngå langsiktige kontrakter til faste priser, de kan ikke basere seg på teoretiske priser de ikke oppnår i markedet. Selvsagt måtte det bli bråstopp i inngåelse av langsiktige kontrakter med et slikt forslag, skriver Linda Hofstad Helleland.

– Regjeringens skatteforslag har ifølge Støre til hensikt «å skattlegge næringer som har veldig store inntekter». Det er med andre ord «lønnsomme næringer» han vil til livs. Men er det ikke denne type næringer som skal sikre Norge og norske arbeidsplasser i fremtiden? spør hun.

