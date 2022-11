annonse

Onsdag kveld kom bomben. Arbeiderpartiet så 16-tallet på en meningsmåling.

– Det er ikke uvanlig at regjeringspartier opplever et fall på meningsmålingene. Mange partier lover mer enn de kan holde. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet har falt uvanlig mye, skriver Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, i Aftenposten.

Senterpartiets kraftige fall er lettest å forklare, mener hun, og peker på at partiet har vant mange protestvelgere ved forrige folk. Velgere som lett kommer, og lett går. Arbeiderpartiets tilbakegang er mer interessant, ifølge Clemet.

annonse

– Jeg tror at en av årsakene til Arbeiderpartiets tilbakegang er at partiet har forandret karakter. Det har gått fra å være et parti for alle til å bli et parti for noen, eller det Ap-folk selv kaller et «interesseparti», skriver hun.

– Nå deles vi opp i grupper, og retorikken er tidvis uforsonlig og polariserende. Det er by mot land, offentlig mot privat og «vanlige folk» mot «rikinger».

Clemet drar sammenligninger med Arbeiderpartiet slik det pleide å være – et parti for stabilitet. Hun peker på at Jens Stoltenberg sa at skattenivået måtte ligge fast, fordi det ga næringslivet forutsigbarhet. Ifølge Clemet er dette nå annerledes.

annonse

– Arbeiderpartiet står for en mer radikal, uforutsigbar og ubalansert politikk, og partiet kopierer på viktige områder SV og Rødt. Men det er vanskelig å overgå ytre venstre i å være ytre venstre.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT