annonse

De som støtter Black Lives Matter, LHBT-rettigheter og klimabevegelsen fremstår som altruistiske. Likevel har alle disse bevegelsene blitt avslørt for å tjene på å skape ofre.

I forrige uke ble tatt ut siktelse for falsk forklaring mot Nikita Amber Abbas, nestleder i Salam, en organisasjon for LHBT-personer med muslimsk bakgrunn. Abbas hadde hevdet at hun ble skutt like ved hjertet under masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni, noe hun først ikke hadde merket, og kommet seg til sykehuset med en venn på fanget i rullestolen. Da den oppsiktsvekkende historien viste seg å ikke holde vann, ble den først avpublisert fra diverse nettsteder, før politiet tok ut siktelse.

Historien er dessverre ikke unik. I fjor ble Jussie Smollett, en amerikansk skuespiller, dømt for å ha fabrikkert en historie om at MAGA-supportere hadde angrepet ham. Nylig avdøde Sacheen Littlefeather, en aktivist som løy om sin etnisitet som Apache-indianer, diktet sannsynligvis også opp historien om at John Wayne måtte stoppes av seks menn før han gikk løs på henne i raseri. Black Lives Matter har blitt anklaget for flere tilfeller av bedrageri. Her i Norge er det flere historier om rasisme som synes underlige, uten at jeg skal spekulere om de er en del av trenden. At antallet personlige beretninger om rasisme har eksplodert de senere årene er i alle fall et faktum.

annonse

Les også: Kathrine Jebsen Moore: – Jo mer kritikere pirker borti sannheten, jo mer stemples de (+)

Det ligger prestisje i å være offer, særlig i vår tid. Woke-ideologien, som har fått feste seg i den offentlige sfære, belønner de som blir utsatt for urett med medieomtale, bok-avtaler, pengebevilgninger og ære. Derfor popper organisasjoner som Salam opp som paddehatter. Enhver utsatt minoritet har minst en organisasjon i ryggen.

Det betyr ikke at det ikke finnes gode grunner for aktivisme. Genuine ofre for urett har rett til å bli hørt. Borgerretts-aktivistene på femti- og sekstitallet i USA, for eksempel, hadde legitime grunner til å ville forbedre svartes rettigheter, noe de også lykkes med. Det samme hadde suffragettene som sto opp for kvinners rettigheter. Pasientorganisasjoner er et annet eksempel. Men selv disse kan ende opp med å huse mennesker med personlighetsforstyrrelser som psykopati og narsissisme, mener en israelsk forsker.

annonse

Psykologprofessor Sam Vaknin sier i et intervju med Michael Shellenberger at det er et faktum at alle social justice-bevegelser, enten de handler om klima, rase eller kjønn, tiltrekker seg personer som lider av narsissisme og har psykopatiske trekk, som ofte havner på toppen av disse organisasjonene. Dette fenomenet har forsterket seg under oppblomstringen av Woke identitetspolitikk, som dyrker offerrollen mer enn tidligere tiders rettighetskamper. Vaknin har forsket mye på narsissisme og har skrevet flere bøker om emnet, i tillegg til selv å ha narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

«Visse mennesker er utsatt for å ta på seg offerrollen som identitet,» forklarer Vaknin. «Offerrollen gir livene deres mening. De vil oppsøke offerrollen selv i situasjoner der de ellers ikke ville vært ofre.» Disse menneskene ender opp med å bli ledere og talspersoner i slike organisasjoner, der de kan være offer på heltid. Det er farlig fordi når du er et evig offer og dette blir identiteten din, vil du utvikle en mentalitet der du forlanger spesialbehandling og kan bli aggressiv om du ikke får det, sier Vaknin.

Antirasisme-bevegelsen med dens mange organisasjoner og enkeltstående aktivister er tydelige eksempler på en offermentalitet som går så langt som å dikte opp offerhistorier. Disse blir ikke alltid oppdaget, men når de blir det, viser de fallgruvene i den interseksjonelle, woke-tankegangen der man ikke skal tvile på minoriteters “lived experience.” Disse historiene svekker også empatien med virkelige ofre for rasisme og urettferdighet, for hvordan skal man kunne stole på mennesker som stadig roper «ulv, ulv»?

En annen bevegelse som forsøker å utnytte offermentaliteten, og tydelig tiltrekker seg personer med narsissistiske trekk, er klimabevegelsen.

Just Stop Oil protestor’s tearful speech from M25 gantry – YouTube

annonse

«Hei, mitt navn er Louise. Jeg er 24 år gammel. Jeg er her fordi jeg ikke har noen fremtid. Du hater meg kanskje for det jeg gjør, og du har rett til å hate meg. Men jeg skulle ønske du ville rettet alt sinnet og hatet ditt mot regjeringen. De forråder unge mennesker som meg.» Slik ordlegger en aktivist for Just Stop Oil, en organisasjon som er imot alle nye olje- og gass-lisenser, seg mens hun står gråtende over M25, Storbritannias travleste motorvei. Aktivister som henne stoppet trafikken i flere timer denne uken, og hindret blant annet en sønn i å ta del sin fars begravelse. Tidligere har slik aksjonering ført til dødsfall, ved at ambulanser ikke har kommet frem.

Men ifølge Louise er det middelklassejenter som henne selv som er ofrene. For henne, og hennes ledestjerne Greta Thunberg samt den ekstreme Roger Hallam, som leder organisasjonen, er saken svart-hvit. Det er det gode mot det onde, og ofre mot gjerningsmenn. Som Thunberg har sagt: «Alle sier at det ikke noe som er svart-hvitt, men jeg mener det. Enten fortsetter vi som sivilisasjon, eller vi gjør det ikke.» Forsker Ginger Coy skriver på Twitter: «Hvis noen klager over at de er et offer, i denne narsissistiske tidsalderen, er det et rødt flagg som betyr at de sannsynligvis er gjerningspersonen.» Dette er fordi såkalt “splitting,” en manikeisk tenkning som plasserer alt på den gode eller onde siden, gjennomsyrer vår narsissistiske kultur og fungerer som en forsvarsmekanisme, skriver Coy. Når aktivister ødelegger uerstattelig kunst, eller sperrer motorveier for å lamme trafikken, og deretter påstår de er ofrene, er det fordi de plasserer seg selv på det godes side og myndigheter og oljeselskaper på den onde siden. At vanlige mennesker på vei til jobb og begravelser, eller vår felles kulturarv risikerer å bli ødelagt, er ikke så viktig. Det er aktivistene som er i fokus.

Les også: Hvem er egentlig de ytterliggående?

De forenkler også et komplekst tema. Selv om vi blir fortalt at det er «klimakrise,» er det slett ikke faglig enighet om at kloden går mot den sikre undergang. En studie utført av Fairleigh Dickinson University i USA viser at 41 prosent av klimaforskere ikke er enig i at klimaet vil endre seg så mye at det vil gå utover liv og helse. Dette blir selvsagt oversett av klimabevegelsen. Isteden bruker de mantraet «klimakrise» til å rettferdiggjøre det man kan kalle økoterrorisme, i klassisk narsissistisk stil. Målet helliger middelet, fordi Målet med stor M er viktigere enn alle andre mål. Denne arrogansen minner om trekk vi finner hos psykopater, i følge Vaknin.

Og det var nettopp å hellige middelet den unge klima-aktivisten Ingrid Eline Barrabés Gørrisen forsøkte å gjøre i Aftenpostens SiD-spalte her om dagen: «Når livet til flere milliarder står på spill, er ikke et gammelt maleri noe å sørge over,» skrev hun nonchalant. Gørrisen refererte til tomatsuppe-kastingen på van Goghs «Såmannen» i Roma tidligere denne måneden. Kunstkritiker Tommy Sørbø møtte Gørrisen til debatt i Dagsnytt 18 noen dager senere. Der sier han at han er sympatisk til saken, men ikke til virkemidlene. Aktivistene som forsvarer slike aksjonsformer skyter seg selv i foten, mener han:

«Jeg tror dette bygger på en fullstendig feilslutning, nettopp at all reklame er god reklame. Dette tror jeg er veldig ødeleggende for miljøsaken, og i tillegg er det veldig farlig for kunsten og for vår felles kulturarv at noen setter seg til doms og sier «vi har rett» på vegne av historien.»

Gørrisens respons var den sedvanlige: «En felles kulturarv vil ikke ha noe å si hvis vi ikke lenger har en klode å bo på. Og vi har sett gang på gang at vanlige protester, som vi gjerne skulle holdt oss til, funker ikke og får ikke den oppmerksomheten som faktisk kreves.»

Det er altså oppmerksomhet de vil ha. Det aktivister som Gørrisen og Thunberg overser, er at vi slett ikke er verst i klassen når det kommer til utslipp. Det vi i Vesten gjør – og vi gjør en hel del, som har ført til reduserte utslipp, blant annet i Storbritannia – spiller ingen noen rolle når det gjelder temperaturendringer hvis ikke land som Kina og India bidrar. Det samme gjelder rasisme. Ingen land er så lite rasistiske som vestlige land. Likevel er det her det ropes høyest om “strukturell rasisme.”

Rollen som et skjelvende, fortvilet offer, med tilhørende «fifteen minutes of fame,» virker å være motivasjon og belønning for mange rettighets-aktivister. Kanskje må vi begynne å stille flere kritiske spørsmål istedenfor å la oss rive med av når vi blir konfrontert med følelsesmessige anklager om urett.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT