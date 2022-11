annonse

Støtten til Donald Trump som republikanernes presidentkandidat i 2024 har holdt seg relativt stabil i løpet av det siste halvannet året, men Floridas populære guvernor, Ron DeSantis, haler stadig innpå.

Tallene kommer frem i en meningsmåling utført av meningsmålingsfirmaet Morning Consult publisert 10. november. Mens studien konstaterer at støtten til Trump har «sunket» over de siste månedene, er den likevel på samme nivå som da samme meningsmåling ble utført i mai 2021, som viste at 48 prosent av potensielle republikanske velgere ønsker at han blir partiets presidentkandidat i 2024.

Floridas guvernør Ron DeSantis har ikke offisielt kunngjort en intensjon om å stille som republikanernes presidentkandidat i 2024, men støtten for hans kandidatur har økt kraftig siden mai 2021, da kun åtte prosent av potensielle republikanske velgere støttet ham. Nå opplyser 26 prosent av potensielle republikanske velgere at de vil stemme på ham i partiets presidentkandidat-primærvalg i 2024.

annonse

«Til tross for den tilsynelatende omvendte skjebnen til de to mennene, hvis de skulle bestemme seg for å stille mot hverandre, trekker Trump og hans potensielle arving til seg litt forskjellige deler av de republikanske primærvelgerne. For eksempel er det litt mer sannsynlig at den gjennomsnittlige Trump-støttende potensielle primærvelgeren er en kvinne, en farget person eller mangler høyskoleutdanning, mens det er mer sannsynlig at den gjennomsnittlige DeSantis-støttespilleren kommer fra forstedene, er i en husstand med høyere inntekt og er i pensjonsalderen,» konkluderer meningsmålingen.

Les også: Donald Trump raser mot mediemogul for å promotere Ron DeSantis

Det kommer også frem i meningsmålingen at over en fjerdedel av potensielle republikanske primærvelgere i 2024, 26 prosent, ikke støtter noen av kandidatene på dette tidspunktet.

annonse

Meningsmålingen konsulterte «minst» 390 potensielle republikanske primærvelgere med en feilmargin fra pluss-minus 3 prosent til pluss-minus 5 prosent.

– Stor kunngjøring

Meningsmålingen ble publisert rett i etterkant av at tidligere president Donald Trump fortalte at han ville komme med en «veldig stor kunngjøring» 15. november, hvor mange spekulerer i at han vil annonsere sitt presidentkandidatur for 2024.

– Jeg vil komme med en veldig stor kunngjøring tirsdag 15. november på Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, sa Trump under et politisk rally i Ohio mandag og la til:

– Nå, for å gjøre landet vårt vellykket, trygt og strålende, vil jeg veldig, veldig, veldig sannsynlig gjøre det igjen. Greit? Veldig, veldig, veldig sannsynlig. Veldig, veldig, veldig sannsynlig.

annonse

Den tidligere presidenten har i det siste i større grad begynt å gå etter sin potensielle rival Ron DeSantis, blant annet ved å gi ham kallenavnet «Ron DeSanctimonious». I et intervju med Fox News Digital omtalte Trump imidlertid DeSantis som en «fin fyr».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT