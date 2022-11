annonse

De rikeste må rett og slett ha mindre penger mellom hendene, så de ikke har råd til å kjøpe seg fri fra klimadugnaden, mener Rødt-politiker.

– De rike endrer ikke oppførsel. Derfor vil Rødt innføre en rikingsskatt. De rikeste må rett og slett ha mindre penger mellom hendene, så de ikke har råd til å kjøpe seg fri fra klimadugnaden, skriver stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug i Klassekampen, og legger til:

– Det må bli slutt på elitenes luksusforbruk. Noen av de verste utslagene, som privatfly, må rett og slett forbys. Flyreiser mellom de store byene, der det finnes tog som alternativ, bør bli dyrere jo mer du flyr.

Marhaug sier at milliardærer er ikke i stand til å ta klimavennlige valg, og vi må sørge for at de blir nødt til å gjøre det.

– For å kutte utslipp er vi nødt til å gjøre noe med den enorme konsentrasjonen av makt og rikdom – selv i et lite land som i Norge, skriver hun, og vil innføre rikingsskam:

– Der andre partier ikke tør å ta i de rikes utslipp, men vil kutte utslipp gjennom å gi vanlige folk kjøttskam og flyskam, vil vi innføre den eneste riktige formen for skam: rikingskam. De eneste som skal skamme seg i klimasaken, er rikinger som flyr privatfly til hytta mens vanlige folk tar bussen til stranda fordi de ikke har en hytte å dra til.

Hun skriver videre at en rettferdig miljøpolitikk er helt nødvendig om vi skal få ned utslippene uten å blakke folk flest. Fellesskapet må ta ansvar for at det blir lettere å spare energi, reise kollektivt, reparere klær og annet utstyr.

