annonse

Frp i Agder har nominert Steinar Bergstøl Andersen som fylkesordførerkandidat for Agder. Han forteller til Resett hvorfor en bør stemme på ham.

Andersen mener at Agder trenger noen som er tydelig, ambisiøs på vegne av regionen og som har vist evne til å få gjennom politiske gjennomslag.

– Jeg er klar på at det vi får til i Agder kan gi oss mer nasjonal innflytelse når Frp kommer i regjering igjen. Jeg vil aktivt og målrettet bruke vår posisjon i fylkestinget til å løfte nasjonale saker som oljeboring i Skagerak, etablering av kjernekraftverk, utbedre våre tre sykehus og sikre at Agder får sitt eget helseforetak og flytting av arbeid og sosialdepartementet til Agder, forteller han til Resett.

annonse

– Jeg vil også at lokale og regionale politikere begynner å prioritere trygghet og beredskap. Vi må ha forstningsberedskap, matberedskap og vi må sikre militær tilstedeværelse i Agder, svarer Bergstøl Andersen.

Han sier også at han vil løfte «alternative meninger» inn i miljø- og klimadebatten.

– Det er for mye fokus på ubetydelige og symbolske klimatiltak. Vi kan ikke lage en fornuftig miljøpolitikk basert på hysteriske dommedagsprofetier.

annonse

Les også: Frp-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Stabil kraftproduksjon

– Hvorfor trenger vi kjernekraft? Er ikke det forbundet med fare?

– Kjernekraft er sikkert, miljøvennlig og forutsigbart. Vi må nødt å sikre at vi har mer kraftproduksjon fra stabile kilder. Kraftpris skal være vårt konkurransefortrinn og da er kjernekraft en del av løsningen. Det er sikkert og stabilt, og dagens teknologi kan ikke sammenliknes med Chernobyl, svarer han.

Dyktige kandidater på hele listen

annonse

Andersen sier videre i en pressemelding at han vil fortsette det gode samarbeidet med Høyre, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet i Agder. En annen viktig prioritering for han er å etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid med Rogaland Frp.

– Jeg vil ha et tettere samarbeid med GCE Node selskapene, og aktivt arbeide for flere nye selskap innen leverandørindustrien etablerer seg i Agder, og utfordre blant annet National Oilwell Varco og andre tilsvarende selskap på hvordan vi kan samarbeide bedre. Jeg arbeider i NAV, og har erfaring med arbeidsdeltagelse i både arbeid og i politikken. Den erfaringen vil jeg bruke for å få flere i arbeid, og sette ut et nytt arbeidsinkluderingsprosjekt ut i live, sier han i pressemeldingen.

Arbeidsinkluderingsprosjekt

Andersen peker også på behovet for å opprettholde sysselsettingen.

– Vi kan lykkes for å få flere i arbeid hvis vi får økt innflytelse, og jeg får muligheten til å etablere mitt nye arbeidsinkluderingsprosjekt som jeg har utarbeidet gjennom arbeidserfaring og kunnskap fra NAV og som leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, sier Bergstøl Andersen i pressemeldingen, og legger til:

– Innen idrett har vi løftet Olympiatoppen, og det skal vi fortsette med, og det samme gjelder breddeidretten Agder. Jeg har også arbeidet hardt for at idretten og frivilligheten skal få lettere tilgang til våre fylkeskommunale eiendommer som skoler og kantiner for overnatting.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT